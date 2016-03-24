台湾股市：盘中下跌，市场预计今日央行会议或降息

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
路透台北3月24日 - 台湾股市周四下跌，今日有可能连续第三个交易日录得跌幅。市场普遍预计，今日台湾央行理监事会议或决定降息。
路透调查显示，台湾央行有可能连续第三次在政策会议上下调政策利率，因全球需求疲软继续给其贸易依赖型经济构成压力。
接受调查的14位分析师有13位预计，央行或将贴现率下调12.5个基点至1.50%，还有一位预计可能下调25个基点。
0215 GMT，台股加权股价指数 跌0.6%至8,716.02点，上日收跌0.2%。
电子类指数 跌0.6%，金融保险类指数 跌0.9%。(完)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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