台湾股市：盘中下跌，市场预计今日央行会议或降息

路透台北3月24日 - 台湾股市周四下跌，今日有可能连续第三个交易日录得跌幅。市场普遍预计，今日台湾央行理监事会议或决定降息。

路透调查显示，台湾央行有可能连续第三次在政策会议上下调政策利率，因全球需求疲软继续给其贸易依赖型经济构成压力。

接受调查的14位分析师有13位预计，央行或将贴现率下调12.5个基点至1.50%，还有一位预计可能下调25个基点。