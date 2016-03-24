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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 10:38 BJT

台湾股市：盘中下跌，市场预计今日央行会议或降息

路透台北3月24日 - 台湾股市周四下跌，今日有可能连续第三个交易日录得跌幅。市场普遍预计，今日台湾央行理监事会议或决定降息。

路透调查显示，台湾央行有可能连续第三次在政策会议上下调政策利率，因全球需求疲软继续给其贸易依赖型经济构成压力。

接受调查的14位分析师有13位预计，央行或将贴现率下调12.5个基点至1.50%，还有一位预计可能下调25个基点。

0215 GMT，台股加权股价指数 跌0.6%至8,716.02点，上日收跌0.2%。

电子类指数 跌0.6%，金融保险类指数 跌0.9%。(完)

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