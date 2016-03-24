《中国企业债发行日程表》--3月24日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 北京朝阳区 19 7 3/22簿记建档 3.25% AAA 3/23-3/25 中信建投证券 国资经营管理中心 (第五年末附投资人选择权) ========================================================================================= 如皋交通 15 7 3/22簿记建档 3.74% AA 3/23-3/25 海通证券 投资发展公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保) ========================================================================================= 泰州鑫泰集团 10 7 3/22簿记建档 4.07% AA 3/23-3/25 银河证券 (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏信用再担保公司担保) ========================================================================================= 肥城市城市 8.8 7 3/22簿记建档 4.04% AA 3/23-3/25 西南证券 资产经营公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司担保) ========================================================================================= 苏州高新区 11 7 3/22簿记建档 4.18% AA 3/23-3/25 东吴证券 北部新城城建投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 滁州市同创 10 4 3/22簿记建档 5.44% AA 3/23-3/25 国元证券 建设投资 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================= 乌兰察布市集宁 10 7 3/23簿记建档 *6.16% AA- 3/24-3/25 日信证券 区国融投资发展公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/东北中小企业信用再担保公司担保) ========================================================================================= 宿州城建 18.7 7 3/23簿记建档 *3.89% AA 3/24-3/25 东方花旗证券 投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金/中国投融资担保公司担保) 国开证券 ========================================================================================= 如皋市经贸 15 7 3/23簿记建档 *3.95% AA 3/24-3/25 广发证券 开发总公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/中国投融资担保公司担保) ========================================================================================= 株洲循环经济 14 7 3/23簿记建档 *4.38% AA 3/24-3/25 财富证券 投资发展集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 永兴银都投资 8.8 7 3/23簿记建档 *5.60% AA- 3/24-3/28 西南证券 建设发展集团 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司担保) ========================================================================================= 宝应县城市 16 7 3/23簿记建档 *4.50% AA 3/24-3/28 兴业证券 建设投资发展 (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保公司担保) ========================================================================================= 随州高新技术 10.8 7 3/24簿记建档 上限5.50% AA 3/25-3/28 广州证券 产业投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 徐州贾汪城建 16 7 3/22簿记建档 4.00% AA 3/23-3/29 华英证券 投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保) ========================================================================================= 南宁新技术 5 7 3/24簿记建档 上限5.00% AA 3/25-3/29 国海证券 产业建设开发总公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 三明市交通 13 7 3/24簿记建档 上限4.50% AA 3/25-3/29 兴业证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保) ========================================================================================= 共青城财政管理 8 7 3/24簿记建档 上限6.45% AA- 3/25-3/29 恒泰长财证券 投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 福州高新区 7 7 3/24簿记建档 上限5.20% AA 3/25-3/29 国泰君安证券 投资控股公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 瑞昌市投资公司 5 7 3/24簿记建档 上限6.00% AA- 3/25-3/29 天风证券 (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= 北票市建设 9 7 3/24簿记建档 上限7.00% AA- 3/25-3/29 国都证券 投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= 贵阳城建投资 30 10 3/24簿记建档 上限5.50% AA+ 3/25-3/31 国信证券 集团城市停车场建设专项债 (第3-6年末分别偿还10%本金，第7-10年末分别偿还15%本金) ========================================================================================= 奉化市投资 10 6 3/25簿记建档 *上限5.20% AA 3/28-3/31 财通证券 (第4、5、6年末分别偿还20%、30%、50%本金/发行人作为差额补偿人) ========================================================================================= 枝江市国产 8 7 3/25簿记建档 *上限6.00% AA 3/28-3/29 东方花旗证券 经营中心 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 和田玉鑫国资 13 7 3/25簿记建档 *上限5.50% AA 3/28-3/30 国海证券 投资经营公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 江西铁路 20 15 3/25簿记建档 上限3.88% AA+ 3/28-3/30 天风证券 投资集团 (第5和第10年末分别附投资人选择权) ========================================================================================= 眉山市宏大 20 7 3/25簿记建档 *上限6.00% AA 3/28-3/30 摩根士丹利华鑫证券 建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) 爱建证券 ========================================================================================= 大冶城建 至多12 7 3/25簿记建档 *上限5.00% AA 3/28-3/30 海通证券 投资开发公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆璧山区 23 7 3/28簿记建档 -- AA 3/29-3/30 开源证券 城市建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 南京白下 14 7 3/28簿记建档 -- AA 3/29-3/30 天风证券 国资经营中心 (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保公司提供担保) ========================================================================================= 当阳市鑫源 11 7 3/28簿记建档 -- AA 3/29-3/30 东方花旗证券 投资开发 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 温州港城发展 20 7 3/28簿记建档 -- AA 3/29-3/31 国泰君安证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 湖南省娄底 10.6 7 3/29簿记建档 -- AA 3/30-4/1 恒泰长财证券 经济技术开发投资建设 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 靖江市城投 15 7 3/29簿记建档 -- AA 3/30-4/1 申万宏源证券 基础设施发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆市兴荣 9 7 3/30簿记建档 -- AA+ 3/31-4/1 渤海证券 控股集团 (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司担保) ========================================================================================= 泸州市纳溪区 6.8 7 3/30簿记建档 上限5.50% AA 3/31-4/1 华创证券 国有资产经营 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 九江市庐山区 11 7 3/29簿记建档 -- AA 3/30-4/5 申万宏源证券 城投集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 江苏北固 14 7 3/30簿记建档 -- AA 3/31-4/6 申万宏源证券 产业投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/镇江城市建设产业集团担保) ========================================================================================= 湘乡市城市 5 7 推迟发行 -- AA- -- 广州证券 建设投资开发 (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= 河北建设投资 20 永续 推迟发行 -- AAA -- 银河证券 (每五年重置一次票面利率) ========================================================================================= 以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= *腾冲城区及 6 10 3/29簿记建档 -- AA 3/30-4/1 广州证券 曲石集镇供水工程项目收益债券 (第3-10年每年末偿还7%-19%本金/第3和6年末附投资者选择权/保山市国资为债券差额补偿人) ========================================================================================= *随州市城市 3.5 7 3/25簿记建档 上限6.50% AA 3/28-4/1 长江证券 供水改扩建工程项目收益债券 (第2-7年末分别偿还3000万-8000万本金) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================= 北京谷财集团 15 4 3/30簿记建档 -- AA 3/31-4/1 西南证券 小微企业增信集合债券 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================= 牡丹江新区 6 4 3/23簿记建档 *6.66% AA 3/24-3/25 平安证券 城市投资公司 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================= 青州市宏源 10 4 3/28簿记建档 -- AA 3/29-4/1 申万宏源证券 公有资产经营有限公司 (第三年末附投资人选择权/中合中小企业融资担保提供担保) 小微企业增信集合债券 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次