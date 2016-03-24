台湾汇市：台币盘初实质交易走贬，外商银买汇稍多惟等待央行决议

路透台北3月24日 - 台币兑美元 周四盘初实质交易走贬，因国际美元走强，同时市场也在等待央行午后的理监事决议。汇银人士指出，盘初外商银买卖美元都有，在股市下跌时，买入美元偏多。至于出口商在32.600附近抛汇。

汇银人士说，盘初外商银对美元先买后卖，对台湾喜爱的程度似稍有反转迹象，只不过，随着台股跌幅收歛，汇市中又见外商银抛汇。

〞美元好像要反弹。出口商这个月汇价都不好，今天美元强一点就有出来，〞一位小型商银交易员说。

他们也表示，由于今日午后央行将公布季度会议结论，各方还在观望。若是央行就是如市场所预料的降息半码(0.125个百分点)，则台币汇价可能就要看国际美元的波动。

路透调查显示，逾九成金融机构估台湾央行3月降息半码，刺激景气复苏。

今日台币实质交易区间在32.570-32.619，上日实质交易区间在32.350-32.492。

本地时间10:42，韩元兑美元 报1,164.7，上日收在1,161.2；台股加权指数 则跌0.32%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由价平再转小幅折价；目前一个月美元/台币远汇 报32.520/32.570，上日收在32.480。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.530-32.630

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