台湾货币市场：两周跨月拆款利率维稳，91天期国库券标售利率符合预期

* 两周跨月拆款利率维稳 * 跨季资金流动性渐提高 * 国库券标售利率符预期 * 短票及RP利率靠向低位 记者 詹静宜 路透台北3月24日 - 台湾银行间短率周四维稳。资金调度人员表示，由于外资大举汇入 及央行冲销银行间隔夜拆款过剩资金力道减弱，垫高整体银行资金水位，令月内短率盘旋低 档、跨季短率也持稳既有区间，91天期国库券得标利率亦落在市场预期下缘。 此外，市场聚焦稍后央行理监事会公布利率决策，目前市场普遍预期央行降息半码，后 续关注央行明日调降银行间隔夜拆款代收利率及定存单利率的幅度，将牵动市场利率变化。 他们指出，随着跨季资金流动性日渐提高，明显舒缓跨季短率趋升压力，跨季拆款利率 依旧稳在现有利率水准，目前跨季拆款以两周天期为主，成交利率则与三周天期变化不大。 〞最近同业会来推销资金，有月内、也有跨月。〞一位公营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也提及，今日有银行对其提供跨季拆款报价在0.300%，而该行拆 出给票券商的跨季拆款则为0.390%，中间利差相当具有吸引力，也提高其承作跨季拆款交易 的意愿。 台湾央行周四代财政部标售的91天期国库券，决标贴现率为0.305%，符合市场预估的0. 30-0.33%区间。 本地时间14:31 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.603 32.625 台湾加权股价指数<.TWII 8,743.38 8,766.09 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.202% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.200% 0.200-0.260% --一周拆款利率区间 0.210-0.340% 0.200-0.360% **短票利率靠向低位** 短票市场方面，大型票券商指出，本周起银行端买票意愿提高，跨月短票交投早已跃居 主流，成交利率也略向区间低位靠拢，主因跨季资金流动性逐渐提高令季底紧缩效应淡化。 他们表示，受到外资热钱流入，对银行间资金水位提高或有挹注，短票市场来自银行间 买气很旺，且市场预期央行今日再度降息，买方皆想落点较长天期锁住利率，卖方则先求跨 过季底，再平均分散落点至清明假期后三个交易日。 〞短票发行端都在等降息后再发。〞一位大型票券商交易员说。 另位大型票券资调人士也称，近日明显感觉到银行买票需求提振，今日还拒绝一些来自 银行端的资金，下周预计还有更多银行加入跨季资金供给行列，季底资金紧缩效应料将转淡 。 今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月30天期利率主要成交在0.35-0.37%，少数成 交在0.38%，交投逐渐靠向区间低位。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.36 4%，前日0.359%；上日区间在0.30-0.45%，前日在0.33-0.44%；上日成交量129.92亿台币， 前日在64.3亿台币。 今天央行定存单到期1,810.5亿台币，发行情况则待稍晚央行公布。周五存单到期132亿 台币。 下周央行定存单到期1兆1,098.95亿台币，到期落点分别为：周一5亿台币、周二4,987. 15亿台币、周三2,171亿台币、周四2,698.8亿台币、周五1,237亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为595亿台币，累积超额准备3,488亿台 币、加计前期1%的超额准备为4,936亿台币。 **公司债RP弥漫降息风** 债券附买回(RP)市场方面，证券交易员表示，由于央行降息预期高涨，今日有同业将月 内及跨月公司债RP利率连袂微降1个基点，至于公债RP利率则持平既有区间。 他们指出，周四Goldman Sachs Group及Rabobank分别发行1.4亿、4.4亿美元债，并无 碍于市场资金调度，投信端及寿险端仍有要券需求，只有银行端比较考量季底紧缩因素，对 收益率要求较高。 〞预期降息的气氛还蛮浓的。〞一位大型证券商交易员说。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.33-0.36%，同上日；短天 期公司债附买回利率主要成交在0.41-0.44%，一个月天期则成交在0.42-0.45%；区间低位较 上日微降。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率与上日大致相同，短天期公债附买回 利率0.25-0.30%；公司债附买回利率主要成交于0.30-0.33%。(完) (审校 杨淑祯)