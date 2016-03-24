美国金融：衍生品监管提案恐令债券基金受损--行业人士

路透纽约3月23日 - 一名行业人士周三表示，美国监管机构一项降低投资人风险的提案可能会对债券基金带来反效果，因迫使这些基金减少使用特殊金融工具。

基金行业团体美国投资公司协会(ICI)法律总顾问David Blass表示，美国证券交易委员会(SEC)去年提出限制债券基金衍生品曝险的规定，至少有6,000亿美元的基金与规定不符。

他称，受影响的产品有八成是应税债券基金。

他称这些基金必须结清相关曝险，将资金移入其他受监管的产品架构，或者是“激进地改变策略”以符合提案规定。

Blass向路透表示，“对这些基金的投资人而言，这些看来都不是什么好结果。”

根据该提案，共同基金、上市交易基金(ETF)及其他种类基金必须符合衍生品曝险或相关风险的限制规定。

根据SEC，基金可能同意将其曝险价值设在相当于净资产的150%。

基金旗下衍生品交易若能通过降低市场风险的测试，其曝险可以最高相当于净资产的300%。

Blass称，对于许多利用衍生品来扩大市场曝险的债券基金而言，就不适用这些规定。基金经理人使用的金融工具包括互换(掉期)等衍生品合约，而互换这类合约是将风险在基金与其他金融机构间转移。

举例来说，一名债券基金经理可能利用这些合约与第三方互换投资组合中的利率或公司违约风险，也有可能利用这些合约来提高其曝险，期望能够赚取获利。