日本股市：早盘几近持平，三井物产股价重挫7%

“随着时间接近月底，对于明天将公布的CPI，大致是持谨慎态度，实际上这也是多数上市公司财年的结束，”瑞士信贷银行日本股市销售主管Stefan Worrall表示。

“我当然更加希望日本决策者，能够以较目前所见的更多利好来结束这个月。除非日圆在现在到月底这段期间明显贬值，否则我认为日经指数要维持目前水平会有困难。”

三井物产 大跌7.1%至一个月低点，此前该公司表示，将公布首度净亏损，因能源与金属价格下挫影响，迫使该公司减记2,600亿日圆。