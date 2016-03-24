日本股市：早盘几近持平，三井物产股价重挫7%

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
“随着时间接近月底，对于明天将公布的CPI，大致是持谨慎态度，实际上这也是多数上市公司财年的结束，”瑞士信贷银行日本股市销售主管Stefan Worrall表示。
“我当然更加希望日本决策者，能够以较目前所见的更多利好来结束这个月。除非日圆在现在到月底这段期间明显贬值，否则我认为日经指数要维持目前水平会有困难。”
三井物产 大跌7.1%至一个月低点，此前该公司表示，将公布首度净亏损，因能源与金属价格下挫影响，迫使该公司减记2,600亿日圆。
东证股价指数 持平于1,364.06点，JPX-日经400指数 同样持平于12,311.28点。(完)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
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