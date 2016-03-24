《国际主要央行公开市场操作一览》--3月24日

路透上海3月24日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。FED今年3月16日维持利率不变，但下调了今年收紧货币政策步伐的预期。新的预期表明，大部分决策者认为年底前升息两次，每次25个基点是合适的，去年12月时预估为四次。

欧洲央行3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。该央行还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。不过欧洲央行总裁德拉吉称，利率将在很长一段时间内保持在非常低的水平。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场；央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。日本央行3月15日维持货币政策不变，但下修对经济的评估。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

--------------------------------------------------

3/23 隔夜逆回购 -700.75 0.25%

3/22 隔夜逆回购 -682.84 0.25%

3/21 隔夜逆回购 -557.51 0.25%

3/18 三天逆回购 -676.22 0.25%

3/17 隔夜逆回购 -348.69 0.25%

《本周主要新闻》

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，联储的通胀和就业目标已基本达到，将“审慎地”缓慢上调利率。 他表示，不希望在通胀预期仍在下滑的情况下升息，敦促让利率‘缓慢’向正常水平回升。

--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称，美国可能最早4月就升息。“数据表明，美国经济有足够的动能支持联储在未来某次会议上再度加息，可能最快在4月底会议上，”被视为中立派的洛克哈特称。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

----------------------------------------------------------------

3/23 七天期反向交易 0.48亿美元 0.86%(固定利率)

3/22 七天期反向交易 605.74 0(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行管委魏德曼称，对于提振通胀回归目标的时间，欧洲央行应有灵活性，另外，央行应该担心银行获利偏低的问题，因这可能降低其政策的有效性。魏德曼称，尽管近期通胀陷入负值区域，但他没有看到持续通缩的风险，他亦不相信核心通胀跌势会持续下去。

--欧洲央行总裁德拉吉警告欧洲领导人，单靠货币政策无法振兴经济，各国政府也需要尽到自己的力量，推进结构性改革。他并表示，预计欧洲央行利率将在相当长一段时间内维持在低位，甚至会比现在的水平还要低。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

---------------------------------------

周三 269,050

上周三 260,880

---------------------------------------

当期变化 8,170

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--3月14-15日政策会议摘要显示，日本央行决策者对于1月负利率决议的利弊展开激烈的辩论，其中一位甚至表示，撤回负利率政策更可取。另一位委员表示，撤回该政策是“不可能的”，因为市场的走势已经基于维持负利率的假设。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.79%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行1,510.50亿台币定存单，与当日到期金额1,511.50亿台币相较，存单发行余额减1亿台币。

--台湾央行周二发行5,473.5亿台币定存单，与当日到期金额5,572.50亿台币相较，存单发行余额减99亿台币。

--台湾央行周一共发行2,780亿台币定存单，与当日到期金额2,780亿台币相较，存单发行余额持平不变。 (完)