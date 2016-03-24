美国金融：劳工部新规即将上路，财富经理行业咬牙迎接冲击

路透纽约3月23日 - 政府对于财富经理向退休储户提供谘询的方式做出新规定，为此美国财富经理正在调降收费、更大幅度仰赖科技来提供建议，并下调客户帐户中所能持有的最低总金额。

部分财富经理甚至准备另谋高就，他们担心即将实施的新规定可能令他们的报酬腰斩。

美国劳工部料于未来几周公布所谓的信用标准(fiduciary standard)。这项规定要求财富经理将退休存户的利益置于自身利益之前。

这项新规定的支持者包括消费者组织与退休人士权益组织，他们表示规定能够增加透明度，保护投资者不会被推销不必要的金融商品，原有的销售方式能增加经纪商的佣金，并制造利益冲突。财富管理行业多年来一直反对这项提案，声称这项规定将另成本升高、打压佣金，最后对顾客不利，因为公司可能会放弃较小、较无利可图的客户。