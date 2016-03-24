美国金融：劳工部新规即将上路，财富经理行业咬牙迎接冲击

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透纽约3月23日 - 政府对于财富经理向退休储户提供谘询的方式做出新规定，为此美国财富经理正在调降收费、更大幅度仰赖科技来提供建议，并下调客户帐户中所能持有的最低总金额。
部分财富经理甚至准备另谋高就，他们担心即将实施的新规定可能令他们的报酬腰斩。
美国劳工部料于未来几周公布所谓的信用标准(fiduciary standard)。这项规定要求财富经理将退休存户的利益置于自身利益之前。
这项新规定的支持者包括消费者组织与退休人士权益组织，他们表示规定能够增加透明度，保护投资者不会被推销不必要的金融商品，原有的销售方式能增加经纪商的佣金，并制造利益冲突。财富管理行业多年来一直反对这项提案，声称这项规定将另成本升高、打压佣金，最后对顾客不利，因为公司可能会放弃较小、较无利可图的客户。
不过经过五年的反抗，财富经理行业已接受一切即将成为定局。(完) (编译 陈宗琦；审校 高琦)
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选