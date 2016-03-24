全球经济：PIMCO调降全球经济成长预期，认为欧洲和美国经济减速

Pimco表示，鉴于美元过度强势以及人民币贬值对金融市场的负面影响，美联储今年可能只会升息一两次。

该资产管理公司称，这也就是说，美国/全球衰退对Pimco未来六至12个月的周期展望所构成的风险仍相对不高，而且肯定比股市和信贷市场在今年头几个月所反映的风险来得低。

至于欧元区，Pimco表示，其基本假设是GDP将成长1-1.5%，这低于市场普遍的看法；通胀率则预计持续远低于欧洲央行“低于但接近2%”的目标。

“我们预期今年稍早全球需求疲弱及金融条件收紧对经济成长的冲击，将被欧元贬值对出口的滞后效应、低油价和就业增加支撑消费，以及财政政策自2009年以来首次转为略偏扩张所抵销，”Pimco表示。截至12月31日Pimco管理着1.43万亿美元的资产。

Pimco表示，整体来说，今年有三大因素左右全球经济和金融市场前景：中国、大宗商品和央行政策。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 高琦/徐文焰)