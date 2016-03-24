全球经济：PIMCO调降全球经济成长预期，认为欧洲和美国经济减速

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
Pimco表示，鉴于美元过度强势以及人民币贬值对金融市场的负面影响，美联储今年可能只会升息一两次。
该资产管理公司称，这也就是说，美国/全球衰退对Pimco未来六至12个月的周期展望所构成的风险仍相对不高，而且肯定比股市和信贷市场在今年头几个月所反映的风险来得低。
至于欧元区，Pimco表示，其基本假设是GDP将成长1-1.5%，这低于市场普遍的看法；通胀率则预计持续远低于欧洲央行“低于但接近2%”的目标。
“我们预期今年稍早全球需求疲弱及金融条件收紧对经济成长的冲击，将被欧元贬值对出口的滞后效应、低油价和就业增加支撑消费，以及财政政策自2009年以来首次转为略偏扩张所抵销，”Pimco表示。截至12月31日Pimco管理着1.43万亿美元的资产。
Pimco表示，整体来说，今年有三大因素左右全球经济和金融市场前景：中国、大宗商品和央行政策。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 高琦/徐文焰)
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选