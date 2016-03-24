《全球主要央行动态》--3月17日-3月24日

以下所列为上周四下午至本周四上午(3月17日-3月24日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，联储的通胀和就业目标已基本达到，将“审慎地”缓慢上调利率。 他表示，不希望在通胀预期仍在下滑的情况下升息，敦促让利率‘缓慢’向正常水平回升。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称，美国可能最早4月就升息。“数据表明，美国经济有足够的动能支持联储在未来某次会议上再度加息，可能最快在4月底会议上，”被视为中立派的洛克哈特称。

芝加哥联储总裁埃文斯表示，他预计今年经济增速为2-2.5%，失业率到年底时将进一步降至4.75%，鉴于此今年料有两次加息。

费城联储总裁哈克表示，有强烈理由需要继续“着手”升息，倾向于今年至少升息三次。 他还表示，如果美国经济继续好转，且不出现意外，美联储最早下月就应考虑升息。

**欧洲**

欧洲央行总裁德拉吉警告欧洲领导人，单靠货币政策无法振兴经济，各国政府也需要尽到自己的力量，推进结构性改革。他并表示，预计欧洲央行利率将在相当长一段时间内维持在低位，甚至会比现在的水平还要低。

欧洲央行执委普雷特表示，如果欧元区经济未能上升，则欧洲央行可能会再度降息，而且在极端情况下，甚至会考虑印钞后直接发放给公众。他称，如果负面冲击导致前景恶化，或者融资情况没有朝着正确方向调整，并且如果降息能在一定程度上提振经济和通胀，那么降息就仍将作为欧洲央行的政策工具。

欧洲央行管委利卡宁表示，欧洲央行将长时间维持利率于当前、甚至是更低的水准，必要时仍有可用工具来支撑欧元区经济。

欧洲央行管委魏德曼称，对于提振通胀回归目标的时间，欧洲央行应有灵活性，另外，央行应该担心银行获利偏低的问题，因这可能降低其政策的有效性。魏德曼称，尽管近期通胀陷入负值区域，但他没有看到持续通缩的风险，他亦不相信核心通胀跌势会持续下去。

瑞士央行决定维持三个月LIBOR目标区间在负1.25%到负0.25%不变，同时还维持活期存款利率在负0.75%不变，符合之前路透调查的分析师的一致预估。瑞士央行重申，如果有必要削弱瑞郎，将在汇市上采取干预措施。央行还下调了今明两年的经济增速和通胀率预估。

英国央行决定维持指标利率在0.5%不变，并维持资产购买规模在3,750亿英镑不变。央行重申未来三年利率可能会上调，鉴于可能面临的困难，上调利率的步伐将是逐渐的。

挪威央行调降主要利率至纪录低位0.50%，符合市场预期，央行并称可能再度降息，以对抗油价下挫引发的经济下行。

**日本**

日本央行会议记录显示，央行委员在1月会议上讨论了再度扩大资产购买规模，但最终采取了负利率计划。在货币政策委员会的九名委员中，有四名反对负利率决定，怀疑它能对经济产生多大的刺激作用。

3月14-15日政策会议摘要显示，日本央行决策者对于1月负利率决议的利弊展开激烈的辩论，其中一位甚至表示，撤回负利率政策更可取。另一位委员表示，撤回该政策是“不可能的”，因为市场的走势已经基于维持负利率的假设。

日本央行审议委员布野幸利称，新兴市场需求乏力及金融市场波动可能损及出口和资本支出，暗示如果风险导致疲弱的经济复苏偏离轨道，央行将做好扩大刺激的准备。他并称，日本央行准备通过量化、质化宽松以及利率三大政策工具推动货币宽松。

**大中华区**

中国央行行长周小川表示，中国经济整体杠杆率和储蓄率均偏高，希望通过发展资本市场，使更多的资金进行股权投资，减少企业对借贷杠杆的依赖；并能够使国民储蓄中更大比例资金进行股本融资，降低债务股本的比例。

中国央行等七部委称，为提升扶贫金融服务，鼓励贫困地区符合条件的企业通过主板、创业板、全国中小企业股份转让系统、区域股权交易市场等进行融资，发行企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据、项目收益票据、区域集优债券等债务融资工具。

**澳洲**

澳洲央行总裁史蒂文斯表示，本国经济正在改善，金融体系稳健，不过他表示近期有关就业增长的迹象更为“模糊”。史蒂文斯未对进一步降息的短期前景做评论，但指出一旦全球面临另一次金融危机，则存在货币和财政宽松空间。

**其他**

菲律宾央行维持指标利率在4.0%不变，符合市场预期。

泰国央行维持政策利率在1.50%不变，并把今年增长率预估调降至3.1%。

印尼央行将指标利率下调25个基点至6.75%，这是今年内该央行第三次降息以支撑经济成长。

南非央行将附买回利率上调25个基点至7.0%，试图遏制不断上升的通胀率。

巴西央行表示，将缩减对外汇市场的干预规模；由于当前国际经济前景带来机会窗口，央行将减少每日货币互换拍卖行动的强度。

俄罗斯央行维持指标利率在11%不变，与预期相符，指因通胀风险持续。

(完)

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