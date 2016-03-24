《汇市简讯》美元在1,164韩元附近觅得底部，卖盘平息

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
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* 美元/韩元今日卖兴在1,164韩元画上句号
* 美元/韩元开盘曾触及1,170韩元，卖家迅速抓住反弹之机
* 美元现阶段在1,165韩元附近盘整，但周末前仍存在美元需求
* 很多人希望重新布下美元多头，但在长周末来临前心有顾虑
* 美元/韩元午后或回到开盘时水平(1,169韩元)
(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
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