版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 11:36 BJT

《汇市简讯》美元在1,164韩元附近觅得底部，卖盘平息

0309GMT

* 美元/韩元今日卖兴在1,164韩元画上句号

* 美元/韩元开盘曾触及1,170韩元，卖家迅速抓住反弹之机

* 美元现阶段在1,165韩元附近盘整，但周末前仍存在美元需求

* 很多人希望重新布下美元多头，但在长周末来临前心有顾虑

* 美元/韩元午后或回到开盘时水平(1,169韩元)

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐