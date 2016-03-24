版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 11:47 BJT

《全球汇市》美元触及一周高位，等待数据支撑美联储官员利率言论

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1174  1.0854  +2.95  +2.89  1.0860
    美元/日圆            112.73  112.35  +0.34  -6.29  120.30
    欧元/日圆         126.00  125.62  +0.30  -3.43  130.47
    美元/瑞郎            0.9752  0.9748  +0.04  -2.66  1.0018
    英镑/美元            1.4096  1.4115  -0.13  -4.36  1.4738
    美元/加元            1.3222  1.3203  +0.14  -4.46  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5146  6.5076  +0.11  -0.81  6.5680
    澳元/美元            0.7501  0.7528  -0.36  +3.11  0.7275
    新西兰元/美元        0.6696  0.6700  -0.06  -1.89  0.6825
    澳元/日圆         84.570  84.580  -0.01  -3.48  87.620
    新西兰元/日圆     75.480  75.330  +0.20  -7.93  81.980
    英镑/日圆         158.93  158.60  +0.21 -10.32  177.22
    澳元/新西兰元     1.1199  1.1224  -0.22  +5.02  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 孙国玉/张若琪/李爽/陈宗琦；审校 戴素萍/郑茵/许娜/杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐