中国货币市场：主要回购利率下行，供给增多情绪改善致资金进一步好转

路透北京3月24日 - 中国银行间市场周四主要回购利率下行，资金面进一步好转。交易 员称，转债网上申购冻结资金到账，大行融出积极，市场情绪改善；季末临近，预计资金将 有所扰动，不过有央行公开市场兜底，跨季波动料有限。 “挺松的，昨天上午还有点紧，今天早上基本就没什么紧的感觉了，比如基金券商等机 构出七天的还挺多的。”华南一银行交易员说，“还是转债冻结资金回来了吧，不过近期资 金面主要受情绪引导，其实也不是缺太多钱。” 她并表示，大行融出积极，加上央行公开市场维稳兜底，市场情绪好转；季末之际，部 分银行或由于控制指标，从而导致其融入或融出均偏谨慎，流动性将或多或少受到波及，但 整体问题不大，“至少央行（希望市场稳定）的态度也还在。” 中国央行公开市场今日进行600亿元人民币七天期逆回购操作，利率2.25%；据此计算， 今日净投放200亿元。据路透统计，本周共有2,000亿元逆回购到期，期限均为七天期，其中 今日到期规模400亿元。此外今日还有600亿元的国库现金定存到期。 江南水务总共发行7.6亿元可转债债券，网上网下申购日为3月18日，网下/网上申购退 款日为3月23/24日。 北京一券商交易员亦提到，今日各种机构都有融出，虽然价格可能没多好，“不跨月的 品种（利率）下了，跨月的上了一点，大家陆续的都开始搞跨月了，所以价格可能高些。” 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9781 1.9988 -2.07 七天 2.3049 2.3710 -6.61 14天 2.7248 2.7040 +2.08 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.9300 2.1300 +180.00 七天 2.5050 2.4050 +10.00 14天 2.5800 2.4100 +17.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00 七天 2.3800 2.4900 -11.00 14天 3.0000 2.8000 +20.00 Shibor 其中:隔夜 1.9950 2.0000 -0.50 七天 2.2970 2.3010 -0.40 三个月 2.7990 2.7980 +0.10 (完) (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)