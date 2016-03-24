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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 12:09 BJT

中国货币市场：主要回购利率下行，供给增多情绪改善致资金进一步好转

路透北京3月24日 - 中国银行间市场周四主要回购利率下行，资金面进一步好转。交易
员称，转债网上申购冻结资金到账，大行融出积极，市场情绪改善；季末临近，预计资金将
有所扰动，不过有央行公开市场兜底，跨季波动料有限。
    
    “挺松的，昨天上午还有点紧，今天早上基本就没什么紧的感觉了，比如基金券商等机
构出七天的还挺多的。”华南一银行交易员说，“还是转债冻结资金回来了吧，不过近期资
金面主要受情绪引导，其实也不是缺太多钱。”
    
    她并表示，大行融出积极，加上央行公开市场维稳兜底，市场情绪好转；季末之际，部
分银行或由于控制指标，从而导致其融入或融出均偏谨慎，流动性将或多或少受到波及，但
整体问题不大，“至少央行（希望市场稳定）的态度也还在。”
    
    中国央行公开市场今日进行600亿元人民币七天期逆回购操作，利率2.25%；据此计算，
今日净投放200亿元。据路透统计，本周共有2,000亿元逆回购到期，期限均为七天期，其中
今日到期规模400亿元。此外今日还有600亿元的国库现金定存到期。 
    
    江南水务总共发行7.6亿元可转债债券，网上网下申购日为3月18日，网下/网上申购退
款日为3月23/24日。
    
    北京一券商交易员亦提到，今日各种机构都有融出，虽然价格可能没多好，“不跨月的
品种（利率）下了，跨月的上了一点，大家陆续的都开始搞跨月了，所以价格可能高些。”
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:04                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    1.9781     1.9988      -2.07
      七天                     2.3049     2.3710      -6.61
                                                  
      14天                     2.7248     2.7040      +2.08
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.9300     2.1300    +180.00
                                                  
      七天                     2.5050     2.4050     +10.00
                                                  
      14天                     2.5800     2.4100     +17.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.0000     2.0000      +0.00
                                                  
      七天                     2.3800     2.4900     -11.00
                                                  
      14天                     3.0000     2.8000     +20.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   1.9950     2.0000      -0.50
                                                  
       七天                    2.2970     2.3010      -0.40
                                                  
       三个月                  2.7990     2.7980      +0.10
                                                  
 (完)
    

 (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)

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