中国汇市：人民币早盘走弱至一周低位，总理重申人民币将保持稳定

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
* 人民币早盘走弱至一周低位，中间价走跌200点
* 中间价近期变动大对市场情绪略有扰动
* 短期预计人民币对一篮子货币偏弱
* 中国总理在博鳌论坛重申人民币将保持稳定
路透北京3月24日 - 人民币兑美元即期 周四早盘走弱至一周低位，因中间价大跌200点至一周最低。中国总理周日重申人民币将保持稳定，但受国际美元指数走升影响，人民币今日汇价顺势走弱，客盘购汇需求有所回补，成交亦相当平稳。
交易员指出，目前市场基本跟着美元指数的走势，而中间价的变动相对比较大，对市场情绪略有扰动，增加对人民币短期方向判断的难度。考虑到美元指数处于止跌反弹，非美货币走势之前略有超跌，后期人民币对一篮子货币可能偏弱。
“美元指数涨了，spot上来很多，...最近fixing一上一下的，大家摸不清方向了。”一股份行交易员称。
考虑到中国高层一直承诺人民币不会大幅贬值，人民币汇率的贬值空间亦会受到政策制约而相对有限。
中国国务院总理李克强周四在博鳌论坛上称，人民币会在合理均衡水平上保持稳定，不具备也不会长期贬值，中国绝不会用贬值来刺激出口。
北京时间11:58，人民币兑美元 即期报6.5095元，上日收报6.4969元。今日人民币兑美元中间价 报6.515元，上日中间价为6.4936元。人民币兑美元即期成交额 为79.6亿美元，上日半日为124.46亿美元。
全球汇市方面，美元兑一篮子货币周四升至一周高位，市场等待今日稍晚将公布的数据，这些数据有可能支持一些美联储官员对美国经济相对乐观的看法。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.696元, 上日尾盘为6.69元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5158元, 上一交易日尾盘报6.5076元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5115；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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