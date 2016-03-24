中国汇市：人民币早盘走弱至一周低位，总理重申人民币将保持稳定

* 人民币早盘走弱至一周低位，中间价走跌200点

* 中间价近期变动大对市场情绪略有扰动

* 短期预计人民币对一篮子货币偏弱

* 中国总理在博鳌论坛重申人民币将保持稳定

路透北京3月24日 - 人民币兑美元即期 周四早盘走弱至一周低位，因中间价大跌200点至一周最低。中国总理周日重申人民币将保持稳定，但受国际美元指数走升影响，人民币今日汇价顺势走弱，客盘购汇需求有所回补，成交亦相当平稳。

交易员指出，目前市场基本跟着美元指数的走势，而中间价的变动相对比较大，对市场情绪略有扰动，增加对人民币短期方向判断的难度。考虑到美元指数处于止跌反弹，非美货币走势之前略有超跌，后期人民币对一篮子货币可能偏弱。

“美元指数涨了，spot上来很多，...最近fixing一上一下的，大家摸不清方向了。”一股份行交易员称。

考虑到中国高层一直承诺人民币不会大幅贬值，人民币汇率的贬值空间亦会受到政策制约而相对有限。

中国国务院总理李克强周四在博鳌论坛上称，人民币会在合理均衡水平上保持稳定，不具备也不会长期贬值，中国绝不会用贬值来刺激出口。

北京时间11:58，人民币兑美元 即期报6.5095元，上日收报6.4969元。今日人民币兑美元中间价 报6.515元，上日中间价为6.4936元。人民币兑美元即期成交额 为79.6亿美元，上日半日为124.46亿美元。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周四升至一周高位，市场等待今日稍晚将公布的数据，这些数据有可能支持一些美联储官员对美国经济相对乐观的看法。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.696元, 上日尾盘为6.69元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5158元, 上一交易日尾盘报6.5076元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5115；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。