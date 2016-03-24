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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 18:20 BJT

台湾汇市：台币因国际美元强势收贬逾1角，央行降息半码影响中性

* 央行盘后宣布降息半码，影响中性
    * 出口商逢高有美元卖压，外资方向不明
    * 台币区间短期看32.550-32.650

    路透台北3月24日 - 台币兑美元 周四收盘贬值，随亚币走弱。汇银人士表示，
韩元走疲，外资盘中汇入力道大减，至于出口商抛汇略限制了台币贬幅。午后央行宣布降息
半码(0.125个百分点)，市场认为对汇市影响中性。
    
    汇银人士表示，今日部分美元空头回补，台币贬至32.600上方则见出口商抛汇。今日实
质交易区间不大。他们表示，相较于央行的降半码决议，国际美元的动向还是左右汇市的关
键。
    
    〞央行决议没有大影响，目前股债和汇市大都反映降息半码了，〞一位小型商银交易员
表示。
    
    他们也说，相较上日央行进场买入美元促贬台币的力道，今日央行的动作小多了。目前
亚币的走势相对偏弱，估计明日台币汇价先看32.550-32.650。

    出口商方面，他们表示，由于3月以来台币一路走升，出口商苦于台币升值，找不到抛
售的时机。近两日以来台币走贬至32.600即见不少出口商趁势抛汇，力道还不小。
    
    〞出口商多一点，因为价格好一点，至少没有那么惨了，他们也痛苦蛮久了，〞一位小
型商银交易员说。
    
    至于外资的动向，多位易员认为，今日外商银是买卖皆有，虽与先前外资大力汇入的情
况已有所不同，但似也还未到转向的地步，因为若真的外资要反手汇出，台币贬幅将更显着
。 
      
    韩元兑美元 收报1,166.3，上日收在1,161.2；台股加权指数 收跌0.2
6%。证交所周四资料显示，外资及陆资在台股买超30.34亿台币，连20个交易日买超共计1,5
43.27亿台币。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅
度较上日尾盘；目前一个月美元/台币远汇 报32.587/32.627，上日收在32.48
0。
     
    台币今日主要交易区间在32.570-32.619，上日在32.380-32.544。 
             
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.726     32.625   32.570-32.726   32.600     8.39    7.01
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.725     32.623   32.550-32.750   32.550     3.35    3.29
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N       最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                        
                                            
 美元/台币一个月期        -0.025/-0.005         -0.020/0.000
 美元/台币六个月期        -0.010/0.030          -0.020/0.020
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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