台湾汇市：台币因国际美元强势收贬逾1角，央行降息半码影响中性

* 央行盘后宣布降息半码，影响中性 * 出口商逢高有美元卖压，外资方向不明 * 台币区间短期看32.550-32.650 路透台北3月24日 - 台币兑美元 周四收盘贬值，随亚币走弱。汇银人士表示， 韩元走疲，外资盘中汇入力道大减，至于出口商抛汇略限制了台币贬幅。午后央行宣布降息 半码(0.125个百分点)，市场认为对汇市影响中性。 汇银人士表示，今日部分美元空头回补，台币贬至32.600上方则见出口商抛汇。今日实 质交易区间不大。他们表示，相较于央行的降半码决议，国际美元的动向还是左右汇市的关 键。 〞央行决议没有大影响，目前股债和汇市大都反映降息半码了，〞一位小型商银交易员 表示。 他们也说，相较上日央行进场买入美元促贬台币的力道，今日央行的动作小多了。目前 亚币的走势相对偏弱，估计明日台币汇价先看32.550-32.650。 出口商方面，他们表示，由于3月以来台币一路走升，出口商苦于台币升值，找不到抛 售的时机。近两日以来台币走贬至32.600即见不少出口商趁势抛汇，力道还不小。 〞出口商多一点，因为价格好一点，至少没有那么惨了，他们也痛苦蛮久了，〞一位小 型商银交易员说。 至于外资的动向，多位易员认为，今日外商银是买卖皆有，虽与先前外资大力汇入的情 况已有所不同，但似也还未到转向的地步，因为若真的外资要反手汇出，台币贬幅将更显着 。 韩元兑美元 收报1,166.3，上日收在1,161.2；台股加权指数 收跌0.2 6%。证交所周四资料显示，外资及陆资在台股买超30.34亿台币，连20个交易日买超共计1,5 43.27亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅 度较上日尾盘；目前一个月美元/台币远汇 报32.587/32.627，上日收在32.48 0。 台币今日主要交易区间在32.570-32.619，上日在32.380-32.544。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.726 32.625 32.570-32.726 32.600 8.39 7.01 司 元太外汇经纪公 32.725 32.623 32.550-32.750 32.550 3.35 3.29 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.025/-0.005 -0.020/0.000 美元/台币六个月期 -0.010/0.030 -0.020/0.020 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)