《汇市简讯》亚洲市场欧元/美元再归平静，介于1.1164-1.1188区间

南非汇市：兰特走低，此前发布的数据显示通胀跳升
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
0428GMT
* 欧元/美元在亚洲市场再度表现平静，波动区间较窄，资金流偏少，波动不大
* 自1.1200美元向上有卖单，1.1150美元下方存在买兴
* 美元普遍受追捧，美债收益率自隔夜低点反弹，但亚洲市场存在避险情绪
* 欧元/美元看跌，1.1044-1.1150美元为日线图一目均衡云区，但云区顶部下降
(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选