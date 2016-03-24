版本:
中国
债券 | 2016年 3月 24日 星期四 12:45 BJT

《汇市简讯》亚洲市场欧元/美元再归平静，介于1.1164-1.1188区间

0428GMT

* 欧元/美元在亚洲市场再度表现平静，波动区间较窄，资金流偏少，波动不大

* 自1.1200美元向上有卖单，1.1150美元下方存在买兴

* 美元普遍受追捧，美债收益率自隔夜低点反弹，但亚洲市场存在避险情绪

* 欧元/美元看跌，1.1044-1.1150美元为日线图一目均衡云区，但云区顶部下降

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 徐文焰)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐