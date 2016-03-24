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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 14:24 BJT

新兴汇市：美联储升息忧虑打压亚币走软，油价下跌拖累马币

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            112.75    112.38   -0.33   +6.70    120.30
    坡元            1.3701    1.3677   -0.18   +3.46    1.4175
    台币          32.596    32.625   +0.09   +1.44    33.066
    韩元           1165.39   1161.20   -0.36   +0.82   1174.95
    泰铢             35.32     35.11   -0.59   +1.98     36.02
    菲律宾披索       46.43     46.40   -0.06   +1.01     46.90
    印尼卢比      13240.00  13175.00   -0.49   +4.12  13785.00
    印度卢比       66.64     66.64   +0.01   -0.73     66.15
    马币            4.0300    3.9935   -0.91   +6.45    4.2900
    人民币          6.5090    6.5058   -0.05   -0.26    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 张若琪/刘秀红/陈宗琦；审校 于春红/白云)

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