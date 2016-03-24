新兴汇市：美联储升息忧虑打压亚币走软，油价下跌拖累马币

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.75 112.38 -0.33 +6.70 120.30 坡元 1.3701 1.3677 -0.18 +3.46 1.4175 台币 32.596 32.625 +0.09 +1.44 33.066 韩元 1165.39 1161.20 -0.36 +0.82 1174.95 泰铢 35.32 35.11 -0.59 +1.98 36.02 菲律宾披索 46.43 46.40 -0.06 +1.01 46.90 印尼卢比 13240.00 13175.00 -0.49 +4.12 13785.00 印度卢比 66.64 66.64 +0.01 -0.73 66.15 马币 4.0300 3.9935 -0.91 +6.45 4.2900 人民币 6.5090 6.5058 -0.05 -0.26 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪/刘秀红/陈宗琦；审校 于春红/白云)
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