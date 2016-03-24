台湾股市：第三日收低，追价无力令高档震荡格局面临挑战

路透台北3月24日 - 台湾股市周四小幅收低，连续第三日下跌。分析师表示，盘势仍不脱高档震荡格局，但连续数日追价无力的走势，已让投资人心生警惕。

台湾加权股价指数 收低0.26%,至8,743.38点；今日成交初值 为793.50亿台币，上交易日修正后为830.02亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，今日大盘仍延续本周以来的走势，虽然下方有守，但因量能不足而追价无力，虽然今日继续守住位在8,741点附近的10日线，但若明日再不上攻，恐会引发一波失望性卖压。

〞明天美股休市，台股应该要利用短期的空窗脱离整理格局。〞他说。

钟国忠认为，下周一方面有企业公布年报的最后期限，另一方面又有清明节长假即将来临，预料进入下半周后卖压将会明显加大，因此多头必须趁机先行取得优势，以免技术型态转差。短线指数区间估在8,700-8,800点。