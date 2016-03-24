日本股市：日经指数收跌，大宗商品相关类股受创最重

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
三菱商事 下跌4.1%，此前日本经济新闻报导，其在截至3月31日的财年可能出现首次年度亏损，亏损总额将接近9亿美元，受大宗商品价格大跌导致的大规模减记冲击。
在油价续跌后，石油类股下跌。日本国际石油开发帝石 挫跌5.0%，石油资源开发 下跌4.0%。
东证股价指数 跌0.7%至1,354.61点。JPX-日经400指数 跌0.7%至12,222.92点。(完)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
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