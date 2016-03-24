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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 14:36 BJT

日本股市：日经指数收跌，大宗商品相关类股受创最重

三菱商事 下跌4.1%，此前日本经济新闻报导，其在截至3月31日的财年可能出现首次年度亏损，亏损总额将接近9亿美元，受大宗商品价格大跌导致的大规模减记冲击。

在油价续跌后，石油类股下跌。日本国际石油开发帝石 挫跌5.0%，石油资源开发 下跌4.0%。

东证股价指数 跌0.7%至1,354.61点。JPX-日经400指数 跌0.7%至12,222.92点。(完)

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