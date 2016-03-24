日本债市：公债价格收低，因央行购买超长期债规模低于预期

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.220% +1.0 -0.230% 五年期公债 -0.225% +1.0 -0.235% 10年期公债 -0.090% +2.0 -0.110% 20年期公债 0.395% +5.0 0.345% 30年期公债 0.510% +7.0 0.440% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.86 +0.00 151.86 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红/王兴亚；审校 陈宗琦/李春喜/张若琪)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
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