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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 14:38 BJT

日本债市：公债价格收低，因央行购买超长期债规模低于预期

当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.220%     +1.0   -0.230%
    五年期公债        -0.225%     +1.0   -0.235%
    10年期公债       -0.090%     +2.0   -0.110%
    20年期公债        0.395%     +5.0    0.345%
    30年期公债        0.510%     +7.0    0.440%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.86    +0.00    151.86
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
     欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
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    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
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 (编译 刘秀红/王兴亚；审校 陈宗琦/李春喜/张若琪)

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