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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 14:53 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：澳元和日圆跌幅居前

0634 GMT

* 澳元/美元下滑0.41%，美元/日圆上涨0.36%，欧元/日圆上升0.31%，英镑/美元下跌0.12%

* 美元/人民币微升0.06%，美元/离岸人民币上涨0.14%，美元/马币上升0.93%，美元/韩元上涨0.44%

* 日股日经指数下跌0.64%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1.17%，美国原油期货下滑0.98%，伦敦期铜微跌0.08%，美国十年期公债收益率报1.88%

* 日本央行委员们激烈讨论是否撤回负利率--3月会议记录

* 中国有足够工具来确保经济稳定--总理

* 欧洲开盘技术图：r.reuters.com/dec27t

(编译 高琦 审校　戴素萍)

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