《汇市简讯》欧洲盘初：澳元和日圆跌幅居前

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
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* 澳元/美元下滑0.41%，美元/日圆上涨0.36%，欧元/日圆上升0.31%，英镑/美元下跌0.12%
* 美元/人民币微升0.06%，美元/离岸人民币上涨0.14%，美元/马币上升0.93%，美元/韩元上涨0.44%
* 日股日经指数下跌0.64%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1.17%，美国原油期货下滑0.98%，伦敦期铜微跌0.08%，美国十年期公债收益率报1.88%
* 日本央行委员们激烈讨论是否撤回负利率--3月会议记录
* 中国有足够工具来确保经济稳定--总理
* 欧洲开盘技术图：r.reuters.com/dec27t
(编译 高琦 审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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