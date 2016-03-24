台湾债市：指标券殖利率随美债收低，静候央行利率决议出炉

* 央行利率决议在即，短线抛补为主 * 明早存单利率降幅将攸关五年券得标利率 * 明日105/4殖利率暂看0.75-0.85% 路透台北3月24日 - 台湾指标公债殖利率周四收低。交易员称，因昨晚欧、美债市走势偏多，惟稍晚央行 将召开理监事会议，市场观望气氛浓厚，交易商仅在小区间内抛补。 交易商表示，央行降息已是市场共识，将更关注能否从总裁的话语中取得6月继续降息的依据，此外，明 日早上央行如何调整存单的利率，也将牵动债市的表现。 〞若是降半码会偏空解读，若是一码，就轧空手罗。〞一位证券商交易员说。 另一证券商交易员认为，市场仍多预期央行会降息半码，因此关注重点会放在央行存单利率的调整幅度能 否高于7个基点，若幅度较大，对债市仍将有利。 央行的利率决议，也将影响明日五年券105/5 的标售。市场人士认为，央行降息后会如何调 整存单的利率，将影响买盘对105/5的投标力道。 一票券商交易员指出，央行存单的调幅将影响公债附买回(RP)利率的调整，若是降息半码，存单调低7个 基点，预料将引导RP利率下调5个基点，如此将让五年券殖利率出现下调空间。若是存单利率调整幅度更大， 五年券标低的机会也会增加。 台湾央行周五(25日)将代财政部标售五年期公债105/5。路透调查显示，若此前央行理监事会议决议降息 半码，标售利率将在0.495-0.52%间，若是扩大降息至一码，标售利率将走低至0.45-0.48%间。 根据路透调查，逾九成金融机构预估台湾央行3月将降息半码(0.125个百分点)，重贴现率降至1.500%，以 提振台湾疲弱的经济表现。 交易员预估，明日10年券105/4期殖利率区间暂看在0.750-0.850%；五年券105/5期发行前交易区间则估在 0.450-0.550%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/5 -0.20 0.5090% 0.4920-0.5099% 17.5 10 105/4 -0.63 0.8000% 0.7910-0.8040% 52.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/2 没有成交 10 105/4 0.8000% 5 105/5 0.5090% 3 105/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)