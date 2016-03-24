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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 14:58 BJT

台湾债市：指标券殖利率随美债收低，静候央行利率决议出炉

* 央行利率决议在即，短线抛补为主
    * 明早存单利率降幅将攸关五年券得标利率
    * 明日105/4殖利率暂看0.75-0.85%

    路透台北3月24日 - 台湾指标公债殖利率周四收低。交易员称，因昨晚欧、美债市走势偏多，惟稍晚央行
将召开理监事会议，市场观望气氛浓厚，交易商仅在小区间内抛补。
    
    交易商表示，央行降息已是市场共识，将更关注能否从总裁的话语中取得6月继续降息的依据，此外，明
日早上央行如何调整存单的利率，也将牵动债市的表现。
    
    〞若是降半码会偏空解读，若是一码，就轧空手罗。〞一位证券商交易员说。
    
    另一证券商交易员认为，市场仍多预期央行会降息半码，因此关注重点会放在央行存单利率的调整幅度能
否高于7个基点，若幅度较大，对债市仍将有利。
    
    央行的利率决议，也将影响明日五年券105/5 的标售。市场人士认为，央行降息后会如何调
整存单的利率，将影响买盘对105/5的投标力道。
    
    一票券商交易员指出，央行存单的调幅将影响公债附买回(RP)利率的调整，若是降息半码，存单调低7个
基点，预料将引导RP利率下调5个基点，如此将让五年券殖利率出现下调空间。若是存单利率调整幅度更大，
五年券标低的机会也会增加。
    
    台湾央行周五(25日)将代财政部标售五年期公债105/5。路透调查显示，若此前央行理监事会议决议降息
半码，标售利率将在0.495-0.52%间，若是扩大降息至一码，标售利率将走低至0.45-0.48%间。 
    
    根据路透调查，逾九成金融机构预估台湾央行3月将降息半码(0.125个百分点)，重贴现率降至1.500%，以
提振台湾疲弱的经济表现。     
    
    交易员预估，明日10年券105/4期殖利率区间暂看在0.750-0.850%；五年券105/5期发行前交易区间则估在
0.450-0.550%。     
          
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                              (亿台币)
 期                                                               
  5   105/5                    -0.20     0.5090%  0.4920-0.5099%      17.5
 10   105/4                    -0.63     0.8000%  0.7910-0.8040%      52.0
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  30    104/11                      没有成交
  20     105/2                      没有成交
  10     105/4                       0.8000%
   5     105/5                       0.5090%
   3     105/1                      没有成交
   2    104/10                      没有成交
 (完)         

 (记者 董永年; 审校 林高丽)

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