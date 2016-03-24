《汇市简讯》欧元/英镑在0.7835/0.7867区域有多重支撑

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
0704 GMT
* 3月10日蜡烛图上的长下影线继续对欧元/英镑多头提供支撑
* 我们将继续在头肩底内交投
* 买单提高到0.7855，在0.7835/0.7867区域有多重支撑
* 一目均衡转换线切入位在0.7835，10日移动均线切入位在0.7840
* 0.7867是0.7653-0.7934涨势的23.6%回档位
* 技术图1：tmsnrt.rs/1ZviohG
* 技术图2：tmsnrt.rs/1ZvjeuQ
(编译 高琦 审校 张明钧)
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
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