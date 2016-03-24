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市场报道 | 2016年 3月 24日 星期四 15:22 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑在0.7835/0.7867区域有多重支撑

0704 GMT

* 3月10日蜡烛图上的长下影线继续对欧元/英镑多头提供支撑

* 我们将继续在头肩底内交投

* 买单提高到0.7855，在0.7835/0.7867区域有多重支撑

* 一目均衡转换线切入位在0.7835，10日移动均线切入位在0.7840

* 0.7867是0.7653-0.7934涨势的23.6%回档位

* 技术图1：tmsnrt.rs/1ZviohG

* 技术图2：tmsnrt.rs/1ZvjeuQ

(编译 高琦 审校 张明钧)

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