国际油市：美国原油期货续挫，受库存大增打击

布兰特原油期货 下跌0.31美元至每桶40.16美元。上日收低1.32美元或3.2%，至40.47美元。

本周稍早，这两种指标合约都较1月触及的多年低点上涨逾50%。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存急增940万桶，再创历史新高，是路透调查分析师预估的增加310万桶的三倍。因炼厂减产和进口增加，但汽油库存大幅减少。

库存不断上升，削弱油价因主要产油国计划冻产而录得的涨幅。

“OPEC石油产量仍旧较高，而且伊朗料将持续增产，”三菱商事驻东京的石油风险经理Tony Nunan称。

“如果库存持续增加，我预计油价将下跌，并再次测试35美元水平，”他称。

国际能源署(IEA)一位高级官员周三称，石油输出国组织(OPEC)一些成员国与俄罗斯达成的冻产协议可能“毫无意义”，因沙特阿拉伯是唯一有能力提高石油产量的国家。

不过尼日利亚石油部长卡奇库(Emmanuel Ibe Kachikwu)周三称，该国相信有可能达成协议。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文