全球金市：现货金恐录得逾四个月最大单周跌幅，因美元复苏

经纪商Triland Metals在一份报告中称，这促使投资者减持多头部位，有可能出现进一步整固。

“过去几个月的人气可能有了大幅上升，但基本面仍未实现转折...在升穿1,286及1,308水平之前升势还很难确立。”

0703GMT，现货金 跌0.5%至每盎司1,213.50美元，前一交易日跌逾2%。今日盘中最低跌至1,212.20美元，创2月26日以来最低，由周五将因复活节假期休市，本周金价恐累计下跌3.3%。

美国期金 跌0.9%至1,213.10美元。

现货银 跌0.3%至15.18美元；现货铂金 跌0.3%至952美元；现货钯金 跌0.8%至每盎司575美元。(完)

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