《路透晚报》--3月24日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--博鳌论坛：中国经济一旦滑出合理区间，将果断采取综合性措施--总理

中国总理李克强表示，中国经济调结构过程中出现短期小幅波动难以避免，长期看好的基本面没有改变，今年经济开局平稳；而一旦经济运行滑出合理区间，将果断采取综合性措施，来防止失速，保持经济运行在合理区间。

--台湾央行：理监事会决议降息半码，经济成长率可望逐季回升

台湾央行公布季度理监事会议决议降息半码(0.125个百分点)，重贴现率降至1.5%。为连续第三季降息半码。此亦符合市场预期。央行并称，物价展望稳定，经济成长率可望逐季回升。

--《财经洞察》中国大规模的减税都去哪了？

中国近几年实施了大规模的“营改增”结构性减税试点，根据官方统计仅此一项累计减税逾6,000亿元人民币。但对中国普通百姓而言，房价物价上涨并未止步，对政府减税减负的改革美意感受并不强。

--《焦点》流动性捉襟见肘，中资企业各方筹措现金暗藏隐患

根据路透的一项分析，中资企业正面临10年来最为严重的流动性紧张状态，为维持正常运转，其中一些企业不得不寻求成本较高且安全性较低的贷款。目前中资企业占用在存货和应付款项的现金达到了空前水平。

--《焦点》中国渤钢事件揭去产能冰山一角，大宗价涨料提供短期喘息机会

中国渤海钢铁集团巨额债务事件曝光揭开中国钢铁业去产能的冰山一角，而去产能的背后实质关联着银行不良贷款风险、地方债务负担以及职工就业安置等诸多复杂问题，渤钢事件究竟何去何从牵动市场神经。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行600亿元七天逆回购，单日净投放200亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行600亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净投放200亿元。

--中国货币市场：主要回购利率下行，供给增多情绪改善致资金进一步好转

中国银行间市场主要回购利率下行，资金面进一步好转。交易 员称，转债网上申购冻结资金到账，大行融出积极，市场情绪改善；季末临近，预计资金将 有所扰动，不过有央行公开市场兜底，跨季波动料有限。

--中国债市动态：资金进一步宽松国债期货续涨，现券无波澜一级势头尚可

中国银行间市场资金进一步转宽，国债期货主力合约续涨，不过缺少涨跌动能的现券依旧死水微澜，收益率变动微弱。一级市场上，进出口行三期债招标结果尚可，较二级情况稍好。

--新债招标：国开行10年增发债收益率3.2115%，20年3.8993%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标的10年和20年期固息增发 债中标收益率分别为3.2115%和3.8993%，此前市场预测均值分别为3.18%及3.89%。两期债对应投标倍数为2.23倍和3.68倍。

--新债招标：中国进出口行三年债收益率2.6990%，10年3.31%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的三期固息债中，三年、五年和10 年期的中标收益率分别为 2.6990%、2.9656%和3.31%。

【外汇】

--中国汇市：人民币创一周收盘低位，但总理重申人民币将保持稳定

人民币兑美元即期创一周收盘低位，因中间价大跌200点至一周最低。中国总理周四重申人民币将保持稳定，但受国际美元指数走升影响，人 民币今日汇价顺势走弱，客盘购汇需求有所回补，成交亦相当平稳。

--人民币衍生品：美元掉期曲线周内走升与即期一致，因大行卖压减轻

中国境内美元/人民币掉期曲线较上周大幅走升，因大行卖压有所减轻及逢低买盘增多之故。一年期掉期较上周升逾50%，结束显着低于利率平价的过低水平。

--《人民币综述》过剩行业违约“黑天鹅”添忧，但点心债回暖仍抢手

受产能过剩、债务缠身等影响，中国渤海钢铁集团日前正推进债务 重组，公司在境外发的点心债近日因担心违约而遭海外投资者抛售大跌，然有中资机构选择 择机抄底。市场人士认为，今年中国已爆发多起信用风险事件，但过剩行业企业在点心债市 场发债比例极低，即使有违约“黑天鹅”仍对点心债回暖的二级市场影响不大。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指受券商股拖累收低1.6%，增量资金难入场大盘维持调整

中国股市沪综指收跌1.6%。分析师指出，昨日尾市领涨的券商股，今早即告回落，热点板块轮换太快，难以吸引增量资金入场，今日大盘依然维持弱势震荡之势。沪综指收报2,960.970点，跌48.990点或1.63%。

--中国证券：平安证券等券商陆续恢复融券业务，但规模仍难做大

时隔半年后，中国券商融券业务开始回归。继方正证券和中泰证券之后，中国平安旗下平安证券宣布，将自周四起恢复融券业务。不过业内人士相信，即使券商大面积恢复融券业务，但受制于出借券种，融券业务规模仍难做大。

--企业结盟：港交所与上海黄金交易所联手拟推出黄金产品并互联互通

香港交易及结算所(港交所)和上海黄金交易所表示，二者已经联手，可能推出贵金属合约并强化两家交易所之间的联系。

--企业并购：中国新奥集团以7.5亿美元收购澳洲能源企业桑托斯11.7%的股份

中国民间天然气分销企业新奥集团(ENN)料将成为澳洲桑托斯公司(Santos Ltd)的第一大股东，为进军天然气生产领域，新奥已同意以7.5亿美元从弘毅投资(Hony Capital)手中购买桑托斯11.7%的股份。

--中国基金：中邮基金旗下香港资管子公司收购苏皇银行ETF业务

中国公募基金公司--中邮创业基金管理股份公司旗下中邮创业国际资产管理有限公司近日成功收购英国苏格兰皇家银行的交易所交易基金(ETF)业务。这是香港资产管理机构首次收购欧洲UCITS（可转让证券集合投资计划）架构下的ETF产品及其投资管理团队。

--港股业绩：中信股份去年盈利增长续受中澳铁矿项目拨备蚕食

中国综合企业--中信股份宣布，去年净利按年升5%，金融业务带来的盈利增长贡献，被中澳铁矿项目的大额拨备所抵销。此外，公司稍早公布重组房地产业务，董事长常振明表示，未来将充分利用本身在金融方面的资源，实现房地产业务可持续增长。

--中港股业绩：中信证券去年净利同比增75%至198亿元人民币，创历史新高