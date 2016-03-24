表格：外资在韩国股市买超480亿韩元，连续第11日买超

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
路透首尔3月24日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资 在韩国股市买超480亿韩元，连续11个交易日买超，期间累计买超2.384万 亿韩元(20.4亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 3月24日 48.0 -173.3 59.2 ^3月23日 11.8 -45.1 -43.6 3月22日 135.5 -88.4 -115.1 3月21日 134.5 -313.0 103.5 3月18日 277.4 -342.9 29.7 3月17日 734.6 -145.5 -268.5 3月16日 98.4 -90.8 -45.9 3月15日 62.5 -131.4 9.5 3月14日 82.9 -245.0 135.2 3月11日 147.7 -150.1 -56.8 3月10日 651.0 -582.0 -121.9 3月 9日 -18.3 -26.0 -4.6 3月 8日 -95.7 -61.3 106.0 3月 7日 201.6 -198.8 -53.6 3月 4日 162.0 -132.1 -45.5 ---------------------------------------------------- 本月以来 3,508.1 -2,976.5 -1,038.3 ---------------------------------------------------- 今年以来 842.4 1,623.9 -1,725.4 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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