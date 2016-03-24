金属期市：伦铜下滑，恐将录得六周来最大单周跌幅

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升

路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。