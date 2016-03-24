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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 16:20 BJT

金属期市：伦铜下滑，恐将录得六周来最大单周跌幅

“铜市氛围有很大转变。中国数据转佳，政府对经济成长提出更多支持性评论，而非谈论改革，”他称。

美元周四触及逾一周高点，此前一名美联储官员周三称，最快该在下月考虑升息。

伦敦金属交易所周五及周一将休市。

0625GMT，LME期铜 下跌0.3%至每吨4,934.50美元，上日收跌2.3%。此前价格一度触及3月16日以来最低每吨4,928美元。

本周铜价料下跌2.1%，创2月12日当周以来最大单周跌幅。

上海期货交易所主力期铜合约 下跌1.6%至每吨37,630元人民币。

其他金属方面，LME期锌 下跌1.7%，一名交易员称，此乃因基金了结多头仓位获利，且可能已经建立新的空单。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/张明钧; 审校 张荻)

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