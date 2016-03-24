人民币衍生品：美元掉期曲线周内走升与即期一致，因大行卖压减轻

路透北京3月24日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周四较上周大幅走升，因大行卖压有所减轻及逢低买盘增多之故。一年期掉期 较上周升逾50%，结束显着低于利率平价的过低水平。

他们并表示，本周掉期新开仓较多，主要是逢低买入。但是从利率平价来看，掉期尚未到平衡点。未来走势将取决于大行的卖盘能不能持续。由于大行卖盘减少，市场波动较大后亦出现观望情绪。

“前两天某大行出来买了，大家以为是央行的意思，就纷纷跟着买，把掉期买上去了。”一股份行交易员称，“其实某大行也就买了两笔。”

“这周的走势是掉期即期化，因为即期市场受管控，大家都在掉期上买。”另有外资行交易员表示。

北京时间16:00，美元/人民币一周期掉期 报21.7个点子，一个月期 报95个点子，一年期 报680点子，较上周四分别上升21.11%、11.24%和50.94%。

境内美元/人民币一年期平价期权 报价为4.875/5.175，6个月期的平价期权 为4.525/4.925，较上周四基本持平。

中国银行间市场周四主要回购利率下行，资金面进一步好转。交易员称，转债网上申购冻结资金到账，大行融出积极，市场情绪改善；季末临近，预计资金将有所扰动，不过有央行公开市场兜底，跨季波动料有限。