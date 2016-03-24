人民币衍生品：美元掉期曲线周内走升与即期一致，因大行卖压减轻

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
路透北京3月24日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周四较上周大幅走升，因大行卖压有所减轻及逢低买盘增多之故。一年期掉期 较上周升逾50%，结束显着低于利率平价的过低水平。
他们并表示，本周掉期新开仓较多，主要是逢低买入。但是从利率平价来看，掉期尚未到平衡点。未来走势将取决于大行的卖盘能不能持续。由于大行卖盘减少，市场波动较大后亦出现观望情绪。
“前两天某大行出来买了，大家以为是央行的意思，就纷纷跟着买，把掉期买上去了。”一股份行交易员称，“其实某大行也就买了两笔。”
“这周的走势是掉期即期化，因为即期市场受管控，大家都在掉期上买。”另有外资行交易员表示。
北京时间16:00，美元/人民币一周期掉期 报21.7个点子，一个月期 报95个点子，一年期 报680点子，较上周四分别上升21.11%、11.24%和50.94%。
境内美元/人民币一年期平价期权 报价为4.875/5.175，6个月期的平价期权 为4.525/4.925，较上周四基本持平。
中国银行间市场周四主要回购利率下行，资金面进一步好转。交易员称，转债网上申购冻结资金到账，大行融出积极，市场情绪改善；季末临近，预计资金将有所扰动，不过有央行公开市场兜底，跨季波动料有限。
人民币兑美元即期 周四早盘走弱至一周低位，因中间价大跌200点至一周最低。中国总理周日重申人民币将保持稳定，但受国际美元指数走升影响，人民币今日汇价顺势走弱，客盘购汇需求有所回补，成交亦相当平稳。（完） (发稿 孙琦子/李文科; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
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