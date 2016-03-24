更新版 1-中国汇市：人民币创一周收盘低位，但总理重申人民币将保持稳定

* 人民币收跌至一周低位，中间价走跌200点 * 中间价近期变动大对市场情绪略有扰动 * 短期预计人民币对一篮子货币偏弱 * 中国总理在博鳌论坛重申人民币将保持稳定 (新增评论和收盘报价) 路透北京3月24日 - 人民币兑美元即期 周四创一周收盘低位，因中间价大跌 200点至一周最低。中国总理周四重申人民币将保持稳定，但受国际美元指数走升影响，人 民币今日汇价顺势走弱，客盘购汇需求有所回补，成交亦相当平稳。 交易员指出，目前市场基本跟着美元指数的走势，而中间价的变动相对比较大，对市场 情绪略有扰动，增加对人民币短期方向判断的难度。考虑到美元指数处于止跌反弹，非美货 币走势之前略有超跌，后期人民币对一篮子货币可能偏弱。 “美元指数涨了，spot上来很多，...最近fixing一上一下的，大家摸不清方向了。” 一股份行交易员称。 另有股份行交易员称，最近监管层对即期市场的干预已经大幅减少，日内波动明显。但 许多客户对看一篮子货币看不太懂，对人民币走势比较迷茫。 考虑到中国高层一直承诺人民币不会大幅贬值，人民币汇率的贬值空间亦会受到政策制 约而相对有限。 中国国务院总理李克强周四在博鳌论坛上称，人民币会在合理均衡水平上保持稳定，不 具备也不会长期贬值，中国绝不会用贬值来刺激出口。 全球汇市方面，美元兑一篮子货币周四升至一周高位，市场等待今日稍晚将公布的数据 ，这些数据有可能支持一些美联储官员对美国经济相对乐观的看法。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5145 6.4969 -0.27% 中间价 6.515 6.4936 -0.33% 成交额 158.24亿美 215.23亿美元 元 日内波动幅度(pips) 93 日高6.5075 日低6.5168 今年以来升贬幅度 -0.32% 2005年汇改以来升贬幅度 27.05% 一年期美元/人民币掉期 +745 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.5213 6.5076 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.702 6.69 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5118；交易中心自1月4日 起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参 考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 李文科/孙琦子; 审校 杨淑祯)