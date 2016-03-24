全球贵金属：3月23日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓均持平

路透3月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持 仓量与周二持平；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓亦不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增 减 SPDR 26,417,207.0 3月23日 26,417,207.0 3月22日 0.0 0. 00% iShares 328,914,737.8 3月23日 328,914,737.8 3月22日 0.0 0. 00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红；审校 于春红)