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市场报道 | 2016年 3月 24日 星期四 16:36 BJT

全球贵金属：3月23日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓均持平

路透3月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持
仓量与周二持平；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓亦不变。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期       变动      增
减
    SPDR     26,417,207.0   3月23日    26,417,207.0    3月22日       0.0      0.
00%
    iShares 328,914,737.8   3月23日   328,914,737.8    3月22日       0.0      0.
00% (完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 刘秀红；审校 于春红)

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