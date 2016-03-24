欧元债市：欧元区公债收益率走低，因油价下跌打压通胀预期

“市场在努力消化油价下滑的状况，”DZ Bank汇率策略师Christian Lenk称。

布兰特原油期货 跌0.23美元至每桶40.24美元；周三跌逾1%。今年以来，油价成为债券收益率重要的推动因素，因为油价走势会对通胀及央行的行动产生影响。

12月和4月欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)之差显示，货币市场目前预计，今年欧洲央行存款利率进一步下调10个基点至负0.50%的概率为70%。