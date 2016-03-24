欧元债市：欧元区公债收益率走低，因油价下跌打压通胀预期

南非汇市：兰特走低，此前发布的数据显示通胀跳升
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
德国10年期公债收益率 下降2个基点至0.178%，创两周最低。
“市场在努力消化油价下滑的状况，”DZ Bank汇率策略师Christian Lenk称。
布兰特原油期货 跌0.23美元至每桶40.24美元；周三跌逾1%。今年以来，油价成为债券收益率重要的推动因素，因为油价走势会对通胀及央行的行动产生影响。
12月和4月欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)之差显示，货币市场目前预计，今年欧洲央行存款利率进一步下调10个基点至负0.50%的概率为70%。
多数其他欧债收益率下降约2个基点，意大利10年债收益率 报1.27%，西班牙10年债收益率 报1.44%，葡萄牙10年债收益率 为2.77%。
复活节假期之前，市场交投淡静。本周德债期货 日均成交量为50万口，低于上周的60万口。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李春喜/刘秀红；审校 高琦/王颖)
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选