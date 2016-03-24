人民币综述：过剩行业违约“黑天鹅”添忧，但点心债回暖仍抢手--PDF版本****

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
离岸人民币的发展是当下最热门的财经话题之一。路透每周五发出离岸人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
简体版PDF，请点选：tmsnrt.rs/1ZvCuZ7 繁体版PDF，请点选：tmsnrt.rs/1ZvD7lw
如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 Hongmei.zhao@thomsonreuters.com
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选