《全球汇市》美元指数连续五日上涨，创下近一年来最佳表现

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1163 1.1183 -0.18 +2.79 1.0860
美元/日圆 112.86 112.35 +0.45 -6.18 120.30
欧元/日圆 125.98 125.62 +0.29 -3.44 130.47
美元/瑞郎 0.9759 0.9748 +0.11 -2.59 1.0018
英镑/美元 1.4069 1.4115 -0.33 -4.54 1.4738
美元/加元 1.3266 1.3203 +0.48 -4.14 1.3839
美元/离岸人民币 6.5205 6.5076 +0.20 -0.72 6.5680
澳元/美元 0.7484 0.7528 -0.58 +2.87 0.7275
新西兰元/美元 0.6675 0.6700 -0.37 -2.20 0.6825
欧元/瑞郎 1.0899 1.0902 -0.03 +0.12 1.0886
欧元/英镑 0.7932 0.7921 +0.14 +7.67 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.2523 9.2370 +0.17 +0.89 9.1705
美元/挪威克朗 8.5054 8.4791 +0.31 -3.78 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张明钧/王丽鑫/王颖；审校 高琦/王洋/于春红)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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