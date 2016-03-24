企业并购：日本日清食品决定收购英国Premier Foods的17.27%股权

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
路透伦敦3月24日 - 英国企业Premier Foods 周四表示，日本速食面生产商日清食品株式会社 已决定从Premier现有股东手里收购该公司17.27%的股权。
此前一天Premier表示，已两次拒绝了美国调味剂生产商McCormick 的收购提议。直至4月20日，McCormick仍有时间报出确定收购价格。
该公司和日清食品寻求敲定关系协议的条款，协议的前提条件是Premier不再处于报价有效期。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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