企业并购：日本日清食品决定收购英国Premier Foods的17.27%股权

路透伦敦3月24日 - 英国企业Premier Foods 周四表示，日本速食面生产商日清食品株式会社 已决定从Premier现有股东手里收购该公司17.27%的股权。

此前一天Premier表示，已两次拒绝了美国调味剂生产商McCormick 的收购提议。直至4月20日，McCormick仍有时间报出确定收购价格。

该公司和日清食品寻求敲定关系协议的条款，协议的前提条件是Premier不再处于报价有效期。(完)