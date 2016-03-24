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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 17:25 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月24日

路透香港3月24日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间17:21时,1港元=
0.83946人民币 )
    
  公司名      A股代码        B股代码      A股股价(元  B股股价(港  A/B股比价
                                              )          元)      
  深物业                                       14.70        7.57        2.31
                                                                  
  南玻                                         10.57        6.22        2.02
                                                                  
  深康佳                                        5.10        3.04        2.00
                                                                  
  ST中华                                       12.10        5.99        2.41
                                                                  
  ST中冠                                       48.68       20.31        2.86
                                                                  
  深深宝                                       18.79        8.88        2.52
                                                                  
  深华发                                       24.40        8.54        3.40
                                                                  
  深赤湾                                       17.10       13.45        1.51
                                                                  
  特力                                         74.83       26.28        3.39
                                                                  
  飞亚达                                       12.43        8.07        1.83
                                                                  
  一致药                                       66.15       39.82        1.98
 业                                                               
  深深房                                       12.02        6.28        2.28
                                                                  
  ST盛润                                        7.73        6.24        1.48
                                                                  
  深南电                                       10.15        4.52        2.68
                                                                  
  深纺织                                       12.00        7.35        1.94
                                                                  
  方大集                                       12.51        6.22        2.40
 团                                                               
  深国商                                       26.80       11.20        2.85
                                                                  
  深赛格                                       12.40        5.50        2.69
                                                                  
  宝石                                          7.69        5.16        1.78
                                                                  
  小天鹅                                       24.00       19.90        1.44
                                                                  
  粤高速                                        5.20        3.98        1.56
                                                                  
  晨鸣纸                                        8.07        5.56        1.73
 业                                                               
  ST珠江                                        8.81        6.08        1.73
                                                                  
  美菱电                                        5.76        4.48        1.53
 器                                                               
  大冷股                                       15.30        8.84        2.06
 份                                                               
  粤电力                                        5.73        4.56        1.50
                                                                  
  佛山照                                        9.49        6.13        1.84
 明                                                               
  江铃汽                                       26.09       22.56        1.38
 车                                                               
  沙隆达                                       10.70        6.82        1.87
                                                                  
  苏常柴                                        8.98        4.99        2.14
                                                                  
  威孚高                                       18.70       16.20        1.38
 科                                                               
  古井贡                                       33.55       24.17        1.65
 酒                                                               
  ST东海                                       16.57        7.25        2.72
                                                                  
  长安汽                                       14.34       13.84        1.23
 车                                                               
  京东方                                        2.52        2.06        1.46
                                                                  
  鲁泰                                         10.65       10.09        1.26
                                                                  
  本钢板                                        5.79        2.64        2.61
 材                                                               
  张裕                                         35.63       23.84        1.78
                                                                  
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
          
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日           
                                      程表                       
  香港股市报导                        香港已公布新股发行上市日             
                                      程表                       
  美国股市报导                        中国新股新闻                           
  台湾股市报导                        香港新股新闻                           
  中国新闻                            中国股市观察                           
  香港新闻                            香港股市观察                           
  台湾新闻                            中国个股业绩                           
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