《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月24日

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
路透香港3月24日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间17:21时,1港元= 0.83946人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元 B股股价(港 A/B股比价 ) 元) 深物业 14.70 7.57 2.31 南玻 10.57 6.22 2.02 深康佳 5.10 3.04 2.00 ST中华 12.10 5.99 2.41 ST中冠 48.68 20.31 2.86 深深宝 18.79 8.88 2.52 深华发 24.40 8.54 3.40 深赤湾 17.10 13.45 1.51 特力 74.83 26.28 3.39 飞亚达 12.43 8.07 1.83 一致药 66.15 39.82 1.98 业 深深房 12.02 6.28 2.28 ST盛润 7.73 6.24 1.48 深南电 10.15 4.52 2.68 深纺织 12.00 7.35 1.94 方大集 12.51 6.22 2.40 团 深国商 26.80 11.20 2.85 深赛格 12.40 5.50 2.69 宝石 7.69 5.16 1.78 小天鹅 24.00 19.90 1.44 粤高速 5.20 3.98 1.56 晨鸣纸 8.07 5.56 1.73 业 ST珠江 8.81 6.08 1.73 美菱电 5.76 4.48 1.53 器 大冷股 15.30 8.84 2.06 份 粤电力 5.73 4.56 1.50 佛山照 9.49 6.13 1.84 明 江铃汽 26.09 22.56 1.38 车 沙隆达 10.70 6.82 1.87 苏常柴 8.98 4.99 2.14 威孚高 18.70 16.20 1.38 科 古井贡 33.55 24.17 1.65 酒 ST东海 16.57 7.25 2.72 长安汽 14.34 13.84 1.23 车 京东方 2.52 2.06 1.46 鲁泰 10.65 10.09 1.26 本钢板 5.79 2.64 2.61 材 张裕 35.63 23.84 1.78 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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