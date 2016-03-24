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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 17:25 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月24日

路透香港3月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(
本地时间17:24时，1港元=0.83931人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平
均溢价为35.03%，低于上交易日收盘的35.04%。
    
   公司名       A股代码         H股代码     A股价格(元  H股价格(港   A/H股比价
                                                )          元)      
 工商银行                                         4.26        4.23        1.20
 建设银行                                         4.83        4.86        1.18
 中国银行                                         3.35        3.14        1.27
 农业银行                                         3.16        2.77        1.36
 招商银行                                        16.11       16.08        1.19
 中信银行                                         6.00        4.74        1.51
 交通银行                                         5.51        4.90        1.34
 民生银行                                         9.09        7.13        1.52
 中国人寿                                        23.33       18.56        1.50
 中国平安                                        31.80       36.30        1.04
 中国太保                                        25.78       27.80        1.10
 中信证券                                        17.41       17.74        1.17
 新华人寿                                        38.90       26.05        1.78
 海通证券                                        14.15       12.74        1.32
 华能国际                                         7.74        6.80        1.36
 大唐发电                                         4.27        2.20        2.31
 华电国际                                         5.51        4.84        1.36
 中煤能源                                         5.08        3.28        1.85
 中国神华                                        13.93       12.44        1.33
 中国石油                                         7.63        5.14        1.77
 兖州煤业                                        10.29        3.95        3.10
 中国石化                                         4.54        4.79        1.13
 上海石化                                         6.57        3.70        2.12
 中海油服                                        12.87        6.04        2.54
 仪征化纤                                         5.01        1.75        3.41
 中国铝业                                         4.36        2.52        2.06
 江西铜业                                        14.13        9.56        1.76
 洛阳钼业                                         3.47        1.25        3.31
 紫金矿业                                         3.26        2.38        1.63
 马钢股份                                         2.63        1.44        2.18
 鞍钢股份                                         4.10        3.48        1.40
 重庆钢铁                                         2.83        1.04        3.24
 海螺水泥                                        15.95       19.08        1.00
 洛阳玻璃                                        30.93        4.48        8.23
 京城机电                                         9.04        3.40        3.17
 中联重科                                         4.48        2.91        1.83
 金隅股份                                         9.00        5.54        1.94
 中国国航                                         6.78        5.24        1.54
 东方航空                                         6.03        4.03        1.78
 南方航空                                         6.34        4.76        1.59
 中国远洋                                         6.11        2.96        2.46
 中海集运                                         4.59        1.73        3.16
 中集集团                                        15.36       12.18        1.50
 中海发展                                         6.76        4.70        1.71
 宁沪高速                                         8.36       10.14        0.98
 深高速                                           8.93        6.59        1.61
 成渝高速                                         4.26        2.52        2.01
 皖通高速                                        13.99        6.17        2.70
 广深铁路                                         3.84        3.25        1.41
 中国南车                                        10.29        7.59        1.62
 中国交建                                        12.05        8.08        1.78
 中国铁建                                        11.27        8.54        1.57
 中国中铁                                         8.11        5.54        1.74
 长城汽车                                         9.19        6.40        1.71
 比亚迪                                          56.48       42.55        1.58
 广汽集团                                        19.84        7.75        3.05
 青岛啤酒                                        28.27       29.10        1.16
 白云山                                          22.64       17.22        1.57
 新华制药                                        10.62        4.30        2.94
 海信科龙                                         7.31        2.86        3.05
 南京熊猫                                        13.25        5.39        2.93
 晨鸣纸业                                         8.07        5.60        1.72
 上海医药                                        16.49       15.06        1.30
 中兴通讯                                        15.06       14.16        1.27
 东方电气                                        11.11        6.48        2.04
 潍柴动力                                         8.00        8.62        1.11
 东北电气                                         7.44        2.26        3.92
 广船国际                                        29.07       12.36        2.80
 昆明机床                                        10.01        2.95        4.04
 一拖股份                                        10.09        4.46        2.70
 北辰实业                                         4.20        2.40        2.09
 创业环保                                         8.55        5.04        2.02
 中国中冶                                         4.25        2.14        2.37
 金风科技                                        16.05       10.56        1.81
 丽珠                                            43.20       32.85        1.57
 万科                                            24.43       18.50        1.57
 郑煤机                                           7.52        3.41        2.63
 大连港                                           4.15        2.98        1.66
 山东墨龙                                         8.35        2.56        3.89
 浙江世宝                                        25.28        7.84        3.84
 复星医药                                        19.73       20.25        1.16
 光大银行                                         3.68        3.57        1.23
 东江环保                                        16.52       10.70        1.84
 上海电气                                         9.17        3.57        3.06
 广发证券                                        16.14       18.04        1.07
 华泰证券                                        16.78       17.18        1.16
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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