路透基点：旭辉控股获得扩大后的6亿美元三年期俱乐部贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
路透香港3月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市开发商旭辉控股(集团)有限公司已获得6亿美元三年期俱乐部贷款，规模高于初始目标。
一位消息人士称，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码400个基点，综合收益500-550个基点。
消息人士早前曾透露，该公司正在打探市场意向，筹措一笔2亿美元的三年期俱乐部贷款，该贷款附带2亿美元的超额配售权。
有消息人士称，在获得八家银行承贷后，该公司最初将贷款规模上调到了4.2亿美元，但在另外四家银行参与后，又进一步将规模扩大至6亿美元。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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