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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 17:37 BJT

路透基点：旭辉控股获得扩大后的6亿美元三年期俱乐部贷款--TRLPC

路透香港3月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市开发商旭辉控股(集团)有限公司已获得6亿美元三年期俱乐部贷款，规模高于初始目标。

一位消息人士称，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码400个基点，综合收益500-550个基点。

消息人士早前曾透露，该公司正在打探市场意向，筹措一笔2亿美元的三年期俱乐部贷款，该贷款附带2亿美元的超额配售权。

有消息人士称，在获得八家银行承贷后，该公司最初将贷款规模上调到了4.2亿美元，但在另外四家银行参与后，又进一步将规模扩大至6亿美元。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)

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