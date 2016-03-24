路透基点：旭辉控股获得扩大后的6亿美元三年期俱乐部贷款--TRLPC

一位消息人士称，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码400个基点，综合收益500-550个基点。

消息人士早前曾透露，该公司正在打探市场意向，筹措一笔2亿美元的三年期俱乐部贷款，该贷款附带2亿美元的超额配售权。

有消息人士称，在获得八家银行承贷后，该公司最初将贷款规模上调到了4.2亿美元，但在另外四家银行参与后，又进一步将规模扩大至6亿美元。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)