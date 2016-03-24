香港个股：中国海外为其百亿港元住宅发展项目，引入中国建筑国际为股东

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
路透香港3月24日 - 中国大型房地产商--中国海外发展 周四宣布，将为其在香港总投资额达100亿港元的房地产项目，引入姊妹企业--中国建筑国际 为股东。
两家公司的联合声明称，合营公司将分别由中国海外及中国建筑国际分别占80%及20%股权，该合营将负责发展中国海外上月中以21.3亿港元，中标由香港政府出售的新界大埔荔枝山山塘路住宅用地，建筑面积不多于10.71万平方米。
中国海外表示，预算项目总投资达100亿港元，公司已向项目公司授予一笔21.3亿港元的内部贷款，以支付地价。而中国建筑国际将须于入股合营公司交易完成时，支付相当于该笔贷款的20%款项及相关利息。
此外，中国海外表示，中国建筑国际并可能获邀参与该项目的建筑工程投标，倘若中标，须按一般商业条款以及遵守上市规则的规定而订立合约。
中国海外及中国建筑国际的控股股东为中建股份 。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
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