重温稿-中国财税：二手房交易营改增尘埃落定，“完全平移”此前营业税政策

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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路透北京3月24日 - 中国二手房交易“营改增”尘埃落定，财政部发布“营改增”试点过渡政策的规定称，个人将购买不足两年的住房对外销售的，按照5%的征收率全额缴纳增值税。
财政部网站周四刊登规定全文称，对于“京沪广深”除外的地区，个人将购买两年及以上的住房对外销售的，免征增值税。
但在“京沪广深”四地，个人将购买两年及以上的普通住房对外销售，可以免征增值税；倘若是非普通住房对外销售的，以销售收入减去购买住房价款后的差额按照5%的征收率缴纳增值税。
这意味着，过渡期二手房交易“营改增”完全平移了现行二手房交易的营业税政策。
中国2016年政府工作报告提出，要从5月1日起全面实施营改增，将试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业和生活服务业，并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围，确保所有行业税负只增不减。
财政部新规并称，金融企业发放贷款后，自结息日起90天内发生的应收未收利息按现行规定缴纳增值税，90天后发生的应收未收利息暂不缴纳增值税，待实际收到利息时按规定缴纳增值税。
中国二手房交易还需要缴纳契税和个人所得税。个人所得税方面，对于出售满五年且唯一家庭住房的免征个人所得税，否则按全额1%或差额的20%征收。
财政部2月下旬调整实施契税优惠政策，对于个人购买90平米及以下的家庭唯一住房，减按1%税率征收契税，90平米以上的按1.5%征收；对于个人购买90平米及以下的家庭第二套改善性住房，减按1%税率征收契税，90平米以上的按2%征收。京沪广深四地仅实施购买家庭唯一住房的契税优惠政策。
中国楼市在2月春节淡季延续之前热度。路透根据中国国家统计局数据测算，2月70个大中城市新建住宅（包括新建商品住宅和保障性住房）销售价格同比升3.6%，连续第五个月上升且涨幅扩大至2014年6月以来的新高。 （完） (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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