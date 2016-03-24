重温稿-中国社会：脱离冷链疫苗安全性应不会有大影响，未现生产企业涉案--食药监局

路透北京3月24日 - 中国国家食品药品监督管理总局药化监督司司长李国庆周四表示，由于对涉案疫苗脱离冷链时间长短难以准确把握，对长时间脱离冷链的疫苗的有效性可能会受到一些影响；从一般规律上来讲，安全性应该不会有大的影响。

他在接受中国政府网网络访谈时并称，非法疫苗问题主要发生在疫苗流通和接种环节，目前还未发现疫苗生产企业直接涉案。

李国庆表示，国家疫苗预防接种异常反应监测系统的报告显示，过去五年未见异常，特别包括这次涉事问题疫苗比较突出的山东、河南两个省，报告数据也都在正常范围内，包括和往年及其他省比，都没有异常。

国家卫计委新闻发言人熊煌昨日回应非法疫苗案时也表示，从目前的研判分析看，未发现疑似预防接种异常反应增多的情况。

截至目前，各地已查实与涉案线索相符的人员上线41人，下线46人，排查出涉嫌违法经营药品经营企业29家，涉嫌购进非法疫苗的接种机构16家。

“由于本案时间跨度较长，涉及地区较广，查清全部产品的最终流向需要一定的时间，但是对非法经营疫苗的，哪怕只有一支我们都不能容忍,”李国庆称。

据山东济南警方日前通报，2010年以来该省庞某卫与女儿孙某非法购进25种儿童、成人用二类疫苗，未经严格冷链存储运输销往广东、河南、安徽、四川等全国18个省市，累计涉案金融高达5.7亿余元。消息一出在社会上引起轩然大波。

中国目前共有41家疫苗生产企业，可以生产64种疫苗，相对应的预防34种传染病，每年的产能超过10亿剂，每年接种量达到7亿剂，国产疫苗约占全国实际接种量的95%。（完）

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