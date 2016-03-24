重温稿-中国社会：脱离冷链疫苗安全性应不会有大影响，未现生产企业涉案--食药监局

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京3月24日 - 中国国家食品药品监督管理总局药化监督司司长李国庆周四表示，由于对涉案疫苗脱离冷链时间长短难以准确把握，对长时间脱离冷链的疫苗的有效性可能会受到一些影响；从一般规律上来讲，安全性应该不会有大的影响。
他在接受中国政府网网络访谈时并称，非法疫苗问题主要发生在疫苗流通和接种环节，目前还未发现疫苗生产企业直接涉案。
李国庆表示，国家疫苗预防接种异常反应监测系统的报告显示，过去五年未见异常，特别包括这次涉事问题疫苗比较突出的山东、河南两个省，报告数据也都在正常范围内，包括和往年及其他省比，都没有异常。
国家卫计委新闻发言人熊煌昨日回应非法疫苗案时也表示，从目前的研判分析看，未发现疑似预防接种异常反应增多的情况。
截至目前，各地已查实与涉案线索相符的人员上线41人，下线46人，排查出涉嫌违法经营药品经营企业29家，涉嫌购进非法疫苗的接种机构16家。
“由于本案时间跨度较长，涉及地区较广，查清全部产品的最终流向需要一定的时间，但是对非法经营疫苗的，哪怕只有一支我们都不能容忍,”李国庆称。
据山东济南警方日前通报，2010年以来该省庞某卫与女儿孙某非法购进25种儿童、成人用二类疫苗，未经严格冷链存储运输销往广东、河南、安徽、四川等全国18个省市，累计涉案金融高达5.7亿余元。消息一出在社会上引起轩然大波。
中国目前共有41家疫苗生产企业，可以生产64种疫苗，相对应的预防34种传染病，每年的产能超过10亿剂，每年接种量达到7亿剂，国产疫苗约占全国实际接种量的95%。（完）
欲览详情，请点击中国政府网网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。