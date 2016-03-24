重温稿-中港股业绩：中海油去年净利大跌66%惟远好于市场预期，储量下降近4%

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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* 去年净利大跌66%惟胜预期
* 受低油价影响，储量下降近4%
* 全年派息0.5港元，比率高达93%
* 去年资本支出降近四成
* 今年加大成本控制，派息视乎情况
路透香港3月24日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周四公布，去年净利按年大跌66%，惟远好于市场预期；受低油价影响，年末储量下降近4%。
尽管盈利大跌，董事会建议派发末期股息每股0.25港元，全年派息0.5港元，相对年度每股盈利0.45元的派息比率高达93%。以今天收市价计中海油的股息收益率5.6%，高于竞争对手中国石油 的2%。
中海油董事长杨华在记者会上重申，“公司的派息政策基于几大原则，包括资本支出需求、现金情况、融资能力以及分红需求，今后会判断情况再作推荐。”
公司首席财务官锺华称，去年派息总额93.6亿元，相当于2016年2月底可动用现金余额的10.3%。
这家专注于上游勘探与开采业务的企业在联交所一份声明称，2015年1-12月净利为202.46亿元人民币，上年同期则为601.99亿元；高于汤森路透综合21名分析师预测中位值174.35亿元。
杨华表示，“公司在资本支出同比大幅削减的情况下，各项业务稳步推进，并取得了不俗的业绩。”他并指出，未来，公司将面临更加复杂严峻的生产经营形势，将继续调整经营策略，确保公司可持续发展。
**未经修正储量替代率163%**
受低油价影响，中海油去年的储量替代率只有67%，远低于公司一惯大于100%的政策；若剔除经济修正的储量，替代率则达163%。公司于2015年末的净证实储量43.2亿桶油当量，比2014年末约44.8亿桶油当量减少3.6%。
杨华说，低油价造成的储量损失4.76亿桶油当量，实际上还是存在的，只要油价回升，将会获得修正。
期内油气净产量4.957亿桶油当量，同比增长14.6%；平均实现油下降47%至每桶51.27美元，平均实现气价下降0.8%至6.39美元/千立方英尺，桶油成本亦跌5.9%至39.82美元/桶油当量，作业费用下降21.8%至9.55美元/桶。
去年资本支出为665亿元，同比下降37.9%，公司订下今年资本支出不超过600亿元，其中勘探的占比维持在两成。中海油首席执行官李凡荣特别指出，以35-50美元的油价评估，新项目仍具经济性，反映公司成本控制严格。
中海油此前给出2016年产量目标4.7-4.85亿桶油当量，按年下降2-5%，而2017及2018年目标分别为4.84亿桶及5.02亿桶。
主要竞争对手中石油此前公布上市以来最差业绩，期内净利仅355.17，按年下降67%，惟更为市场关注的是公司的原油探明储量下降19.6%，对未来产量造成隐忧，投行瑞信因而调降中石油H股投资评级及目标价。
业绩公布前，中海油周四收跌2.29%，报8.96港元。中石油H股则跌4.28%，报5.14港元。（完）
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(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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