国际油市：亚洲柴油裂解价差持续低于10美元，因新加坡库存较高

路透新加坡3月24日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油裂解价差周四连续第五个交易日低于每桶10美元，反映市场供应充足；尽管目前炼厂维护且需求改善，供应过剩情况已略微缓解。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求购4月船期最多9.4万吨分别含硫320 ppm和40ppm的柴油，目的地是印度不同的港口，此举旨在弥补供应缺口。

该公司近期求购6万吨320ppm和40ppm柴油，船期为4月6-8日，目的地分别为印度Vizag和Ennore。

目前求购结果未知。

交易商称，另外也不知道印度石油公司为什么从现货市场求购柴油，此举不太常见。

印度通常是出口柴油，很少进口。

在新加坡现货市场上，BP从道达尔买入两船共计15万吨含硫500ppm柴油，价格为每桶贴水0.10美元。其中一艘船计划在4月17-21日装船，另一艘计划在4月19-23日装船。(完)

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