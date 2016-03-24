国际油市：亚洲柴油裂解价差持续低于10美元，因新加坡库存较高

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
路透新加坡3月24日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油裂解价差周四连续第五个交易日低于每桶10美元，反映市场供应充足；尽管目前炼厂维护且需求改善，供应过剩情况已略微缓解。
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求购4月船期最多9.4万吨分别含硫320 ppm和40ppm的柴油，目的地是印度不同的港口，此举旨在弥补供应缺口。
该公司近期求购6万吨320ppm和40ppm柴油，船期为4月6-8日，目的地分别为印度Vizag和Ennore。
目前求购结果未知。
交易商称，另外也不知道印度石油公司为什么从现货市场求购柴油，此举不太常见。
印度通常是出口柴油，很少进口。
在新加坡现货市场上，BP从道达尔买入两船共计15万吨含硫500ppm柴油，价格为每桶贴水0.10美元。其中一艘船计划在4月17-21日装船，另一艘计划在4月19-23日装船。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
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