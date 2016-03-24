重温稿-中国金融：不良资产ABS信息披露指引开始征求意见，促进业务常态化

路透北京3月24日 - 中国银行间市场交易商协会周四公布“不良贷款资产支持证券信息披露指引（征求意见稿）”，并规定征求意见的时间截止到3月28日。业内人士分析，拟出台的不良ABS信息披露指引意味着首单不良资产证券化产品或将问世。

交易商协会官方网站刊登公告指出，交易商协会完成不良贷款资产支持证券信息披露指引（征求意见稿）可以提高不良贷款资产证券化业务透明度，促进资产证券化业务规范化、常态化。

该征求意见稿显示，不良资产ABS产品发行说明书披露信息包括，基础资产筛选标准和资产保证，基础资产分布信息及预计回收情况，以及发起机构及为证券化提供服务的机构相关经验及历史数据等信息。

征求意见稿指出，受托机构应在发行说明书显着位置提示投资者：投资者购买本期不良贷款资产支持证券，应进行独立的投资判断；主管部门对本期证券发行的备案、核准或注册，并不表明对本期证券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期证券的投资风险作出了任何判断。

风险披露上，征求意见稿指出，受托机构应在发行说明书中要充分披露不良贷款资产支持证券可能存在的投资风险，包括但不限于现金流实际回收不足的风险、现金流回收时间波动的风险、利率风险、政策风险、操作风险等。

此外，征求意见稿指出，在发生可能对不良贷款资产支持证券投资价值有实质性影响的临时性重大事件时，受托机构应在事发后三个工作日内披露相关信息，并向交易商协会报告。

有资产证券化领域资深人士指出，根据流程首单资产证券化的项目落地应该在信息披露指引制定发布之后；因此，此次不良ABS信披指引征求意见在某种意义上也是首单不良ABS产品或将快速落地的前瞻信号。

另有接近监管层人士也透露，目前中国银行 的不良资产证券化项目流程走得最快，此次协会公布的信息披露指引通过之后，可能中行的项目会走到最后一步审批环节。

一位金融机构投资经理坦言，在市场方面，中行的不良资产证券化已经在和潜在投资人沟通了，产品结构设计比较简单，只有优先和次级两档，且优先级的发行利率较高；不过，优先级的潜在投资人还是希望次级投资人能够承担更多的风险，这也是销售当中的一个难点。

多位消息人士曾对路透表示，中国不良资产证券化(ABS)试点范围进一步扩大，从之前的四大国有银行扩围至五大行及招商银行 六家；此外，监管层对不良ABS制定总试点额度为500亿元人民币。(完)