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市场报道 | 2016年 3月 24日 星期四 20:02 BJT

表格：2月建筑许可年率修正为117.7万户，前值为116.7万户

路透3月24日 - 美国商务部周四修正了3月16日公布的2月建筑许可数据。
    
    经季节调整后的建筑许可如下:
    
    变动百分比(%)    2月   前值    1月    前值  16年2月/15年2月  前值
     建筑许可         -2.2  -3.1       0       0       7.2       6.3
    年率(千户)       2月   前值    1月    前值      15年2月      前值
     建筑许可　     1,177  1,167   1,204   1,204     1,098      1,098
    建筑许可(千户)   2月   前值     1月    前值     15年2月      前值
     独栋房屋        736    731     728     728       626        626
     多户房屋        441    436     476     476       472        472(完)
    
  
 (编译 李春喜 审校 于春红)

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