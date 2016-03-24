表格：2月建筑许可年率修正为117.7万户，前值为116.7万户

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透3月24日 - 美国商务部周四修正了3月16日公布的2月建筑许可数据。 经季节调整后的建筑许可如下: 变动百分比(%) 2月 前值 1月 前值 16年2月/15年2月 前值 建筑许可 -2.2 -3.1 0 0 7.2 6.3 年率(千户) 2月 前值 1月 前值 15年2月 前值 建筑许可 1,177 1,167 1,204 1,204 1,098 1,098 建筑许可(千户) 2月 前值 1月 前值 15年2月 前值 独栋房屋 736 731 728 728 626 626 多户房屋 441 436 476 476 472 472(完) (编译 李春喜 审校 于春红)
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选