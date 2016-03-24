表格：2月建筑许可年率修正为117.7万户，前值为116.7万户

路透3月24日 - 美国商务部周四修正了3月16日公布的2月建筑许可数据。 经季节调整后的建筑许可如下: 变动百分比(%) 2月 前值 1月 前值 16年2月/15年2月 前值 建筑许可 -2.2 -3.1 0 0 7.2 6.3 年率(千户) 2月 前值 1月 前值 15年2月 前值 建筑许可 1,177 1,167 1,204 1,204 1,098 1,098 建筑许可(千户) 2月 前值 1月 前值 15年2月 前值 独栋房屋 736 731 728 728 626 626 多户房屋 441 436 476 476 472 472(完) (编译 李春喜 审校 于春红)