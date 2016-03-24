国际油市：新加坡燃料油4月/5月跨月套利成交量猛增，价差下降

路透新加坡3月24日 - 新加坡燃料油市场4月/5月跨月套利交易量周四急剧上升，一新加坡交易员称，这让一些交易员和经纪商“丈二和尚摸不着头脑。”

行业消息人士称，周四4月/5月380cst燃料油跨月套利成交量约为1,400口，是2月22日以来日均约417口成交量的逾三倍。

消息人士称，尽管成交量猛增，但4月/5月380cst燃料油合约价差从昨天的平均每吨较新加坡报价贴水约1.75美元，走弱至每吨贴水近2美元。

消息人士称，普氏窗口实货成交量持续放大，周四达成13笔交易，总计为26万吨。

维多总计买入10万吨燃料油，为最活跃的买家，其次是嘉能可，买入8万吨，中国石油买入6万吨，Coastal则买入2万吨。

燃料油卖家则较多，壳牌以出售10万吨燃料油，为最活跃卖家，CCMA、卢克石油(Lukoil)、Repsol、雪佛龙(Chevron)、托克(Trafigura)和BP卖出规模较小，出售量介于2万至4万吨不等。

3月初以来，普氏窗口已成交燃料油总计510万吨，接近去年6月创下的纪录高位597万吨。

尽管市场对180cst和380cst燃料油的买兴维持强劲，但这两种燃料油价差周四均下跌，交易商指因“定价不那么大胆”。

380cst燃料油现货价差降至较新加坡报价每吨升水1.59美元，较周三低1.38美元。180cst燃料油现货价差降至较新加坡报价贴水0.76美元，而周三为升水0.15美元。

新加坡国际企业发展局(IES)周四公布的数据显示，截至3月23日当周，新加坡陆上燃料油库存连续第二周下降。

数据显示，截至3月23日当周，燃料油库存减少12.6%，或380万桶，至2,627.5万桶，创2014年9月3日当周以来最大单周跌幅。

新加坡现货市场报告成交13笔交易。(完)

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