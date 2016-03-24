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货币新闻 | 2016年 3月 24日 星期四 20:51 BJT

表格：美国3月17日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿3月24日 - 美国农业部(USDA)周四公布，3月17日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉
花以千包计)：
    
                   当周约定销售净变动             新销售             累计约定销售
               本年度   下年度      合计     本年度    下年度     本年度     上年度
 小麦　  　     368.9    118.8     487.7      425.2    120.8    18,938.1   22,748.2
 大麦　          0.0      0.0       0.0        0.0      0.0        27.2      140.0
 玉米           803.2     99.9     903.1      935.3    139.1    30,852.6   36,981.9
 高梁            57.5      0.0      57.5      177.1      0.0     6,509.7    8,082.4
 大豆      　   410.8     29.3     440.1      416.6     29.3    43,827.2   48,443.4
 豆粕           468.7      7.7     476.4      476.1      7.7     8,057.5    9,507.6
 豆油            24.4      0.0      24.4       24.4      0.0       730.1      614.2
 皮马棉           8.5      0.0       8.5        8.5      0.0       380.0      258.5
 陆地棉          84.4     52.1     136.5       98.9     52.1     7,115.4    9,845.4
 稻米            14.5      0.0      14.5       14.5      0.0     2,573.2    2,705.6(完)
  
 (编译 于春红; 审校 李春喜)

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