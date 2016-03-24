表格：美国3月17日止当周农作物出口销售报告--USDA

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
路透华盛顿3月24日 - 美国农业部(USDA)周四公布，3月17日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 368.9 118.8 487.7 425.2 120.8 18,938.1 22,748.2 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.2 140.0 玉米 803.2 99.9 903.1 935.3 139.1 30,852.6 36,981.9 高梁 57.5 0.0 57.5 177.1 0.0 6,509.7 8,082.4 大豆 410.8 29.3 440.1 416.6 29.3 43,827.2 48,443.4 豆粕 468.7 7.7 476.4 476.1 7.7 8,057.5 9,507.6 豆油 24.4 0.0 24.4 24.4 0.0 730.1 614.2 皮马棉 8.5 0.0 8.5 8.5 0.0 380.0 258.5 陆地棉 84.4 52.1 136.5 98.9 52.1 7,115.4 9,845.4 稻米 14.5 0.0 14.5 14.5 0.0 2,573.2 2,705.6(完) (编译 于春红; 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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