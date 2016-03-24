欧洲汇市：英镑回稳，轧平头寸和零售销售数据助力英镑反弹

* 英镑跌至数年低位后反弹

* 三个月隐含波动率触及15%

路透伦敦3月24日 - 英镑周四回稳，英镑贸易加权指数跌至两年最低水准后反弹，受助于投资者在复活节周末假期前轧平头寸，且英国零售销售数据向好。

英国执政保守党内出现分歧和布鲁塞尔周二遭到炸弹袭击，拖累英镑贸易加权指数本周下挫约2%，博彩公司对英国退欧的赔率下降。

包含6月英国退欧公投举行前后的对冲英镑大幅波动成本 上升至15%以上，为2010年英国议会选举以来最高水准。

在本周稍早大跌后，英镑兑美元 周四微弱反弹，尾盘持平在1.4129美元，兑欧元 上涨0.4%，报0.7887英镑。

法国巴黎银行策略师Sam Lynton-Brown表示，英镑反弹，看来主要是因为零售销售数据，以及市场有大量英镑空头仓位，促使投资者倾向轧平英镑头寸。

“我认为市场建立了很大量英镑空头头寸，”他说，“造成即使如今早公布的零售销售数据是最小的利好，也火速推高英镑。”

英国统计局周四公布，英国2月零售销售较前月下滑0.4%(预估为下滑0.7%)，较上年同期增长3.8%(预估为增长3.8%)。 显示英国消费者仍是推动经济复苏的原因之一，尽管英国前景较黯淡和退欧公投快将进行。