南非汇市：兰特兑美元下跌，长周末假期前投资者不愿冒险

南非汇市：兰特走低，此前发布的数据显示通胀跳升
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透约翰内斯堡3月24日 - 南非兰特周四下跌，本周交易日减少，对美国将加息的预期拖累兰特走低，且投资者不愿意在为期四日的复活节假期前承受风险。
总的来说，在长周末假期前，投资者担心被套，对南非资产的胃纳下降。
NKC African Economics分析师Bart Stemmet称，投资人不希望持有兰特进入长周末假期，到处都是厌恶风险情绪，南非资产遭受严重打击。
1520 GMT，兰特兑美元 报15.5650兰特，较周三纽约尾盘收报15.3600下跌1.33%。(完)
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
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