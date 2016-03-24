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债券 | 2016年 3月 25日 星期五 00:47 BJT

南非汇市：兰特兑美元下跌，长周末假期前投资者不愿冒险

路透约翰内斯堡3月24日 - 南非兰特周四下跌，本周交易日减少，对美国将加息的预期拖累兰特走低，且投资者不愿意在为期四日的复活节假期前承受风险。

总的来说，在长周末假期前，投资者担心被套，对南非资产的胃纳下降。

NKC African Economics分析师Bart Stemmet称，投资人不希望持有兰特进入长周末假期，到处都是厌恶风险情绪，南非资产遭受严重打击。

1520 GMT，兰特兑美元 报15.5650兰特，较周三纽约尾盘收报15.3600下跌1.33%。(完)

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