更正-欧元债市：欧元区公债收益率下跌，因油价下挫打压通胀预期

(更正：第三段译文有误，应为“本月欧洲央行(ECB)会议之前甚至更低”，而非“甚至低于本月欧洲央行(ECB)会议前的水平”)

路透伦敦3月24日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周四下跌，因油价下滑使其周线可能在逾一个月来首次下跌，令欧元区长期通胀率预期降至三周低点附近。

意大利两家银行Banco Popolare与Banca Popolare di Milano的合并并未马上对该国公债产生影响，由于意大利银行业健康状况堪忧，其公债在今年稍早承压。意大利周四发售零票息债券和通膨保值债券。

“五年、五年远期”损益平衡通胀率 徘徊在1.44%附近，远低于欧洲央行略低于2%的目标水平，本月欧洲央行(ECB)会议之前甚至更低。欧洲央行在此次会议上下调利率、扩大购债计划并推出新计划向银行提供零息长期贷款。

德国10年期公债收益率 下降2个基点至0.18%，此前触及两周低位0.16%。Bayerische Landesbank策略师预计，收益率将重新测试今年低位约0.1%。

“市场在努力消化油价下滑的状况，”DZ Bank汇率策略师Christian Lenk称。

布兰特原油 本周势将录得逾一个月来首周下跌，因上周美国原油库存继续创下纪录高位，股市走弱和美元上涨。

12月和4月欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)之差显示，货币市场目前预计，今年欧洲央行存款利率进一步下调10个基点至负0.50%的概率为70%。

多数其他欧债收益率持平或小跌，意大利10年期公债收益率 报1.3%。