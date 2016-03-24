更正-欧元债市：欧元区公债收益率下跌，因油价下挫打压通胀预期

南非汇市：兰特走低，此前发布的数据显示通胀跳升
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
(更正：第三段译文有误，应为“本月欧洲央行(ECB)会议之前甚至更低”，而非“甚至低于本月欧洲央行(ECB)会议前的水平”)
路透伦敦3月24日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周四下跌，因油价下滑使其周线可能在逾一个月来首次下跌，令欧元区长期通胀率预期降至三周低点附近。
意大利两家银行Banco Popolare与Banca Popolare di Milano的合并并未马上对该国公债产生影响，由于意大利银行业健康状况堪忧，其公债在今年稍早承压。意大利周四发售零票息债券和通膨保值债券。
“五年、五年远期”损益平衡通胀率 徘徊在1.44%附近，远低于欧洲央行略低于2%的目标水平，本月欧洲央行(ECB)会议之前甚至更低。欧洲央行在此次会议上下调利率、扩大购债计划并推出新计划向银行提供零息长期贷款。
德国10年期公债收益率 下降2个基点至0.18%，此前触及两周低位0.16%。Bayerische Landesbank策略师预计，收益率将重新测试今年低位约0.1%。
“市场在努力消化油价下滑的状况，”DZ Bank汇率策略师Christian Lenk称。
布兰特原油 本周势将录得逾一个月来首周下跌，因上周美国原油库存继续创下纪录高位，股市走弱和美元上涨。
12月和4月欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)之差显示，货币市场目前预计，今年欧洲央行存款利率进一步下调10个基点至负0.50%的概率为70%。
多数其他欧债收益率持平或小跌，意大利10年期公债收益率 报1.3%。
复活节假期之前，市场交投淡静。本周德债期货 日均成交量为50万口，上周为60万口。(完)
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选